Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości przed Pomnikiem Radomskiego Czerwca 1976 w Radomiu
Zatrzymany to 36-letni obywatel Ukrainy.
Jak poinformowała PAP mł. asp. Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, groźby pod adresem prezydenta RP padły podczas rozmowy na kanale internetowym. 36-letni Ukrainiec rozmawiał z osobą o nieustalonej tożsamości. W trakcie upublicznionej w internecie rozmowy miały paść słowa, które policjanci uznali za groźby pozbawienia życia prezydenta RP.
Czytaj więcej
Policja przekazała nowe informacje w sprawie czwartkowego ataku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Wstępne badania wykaza...
– Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zatrzymali mężczyznę, który kierował groźby pod adresem prezydenta RP – powiedziała w sobotę PAP funkcjonariuszka i potwierdziła, że zatrzymanym jest 36-letni obywatel Ukrainy.
Mężczyzna zostanie w sobotę doprowadzony do prokuratury.
Jak powiedziała mł. asp. Anna Baran, będzie odpowiadał za naruszenie artykułu 226 Kodeksu karnego, który mówi o publicznym znieważeniu lub poniżeniu konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo do dwóch lat więzienia.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas