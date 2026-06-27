Zatrzymany to 36-letni obywatel Ukrainy.

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Jak poinformowała PAP mł. asp. Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, groźby pod adresem prezydenta RP padły podczas rozmowy na kanale internetowym. 36-letni Ukrainiec rozmawiał z osobą o nieustalonej tożsamości. W trakcie upublicznionej w internecie rozmowy miały paść słowa, które policjanci uznali za groźby pozbawienia życia prezydenta RP.

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– Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zatrzymali mężczyznę, który kierował groźby pod adresem prezydenta RP – powiedziała w sobotę PAP funkcjonariuszka i potwierdziła, że zatrzymanym jest 36-letni obywatel Ukrainy.

Mężczyzna zostanie w sobotę doprowadzony do prokuratury.

Jak powiedziała mł. asp. Anna Baran, będzie odpowiadał za naruszenie artykułu 226 Kodeksu karnego, który mówi o publicznym znieważeniu lub poniżeniu konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo do dwóch lat więzienia.