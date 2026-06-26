Do ataku z użyciem ostrego narzędzia doszło w czwartek po południu. Poszkodowany został lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki.
- Zatrzymany został 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Był trzeźwy. Wstępne badania potwierdziły, że był pod wpływem narkotyków - poinformowała PAP asp. szt. Halina Semik.
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju Robert Ostrowski poinformował, że napastnika obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu służb lekarz, który został poszkodowany. – Wykazał się bohaterskim czynem – podkreślił.
Troje poszkodowanych - lekarz i dwie pacjentki - mają rany kłute klatki piersiowej, a jedno z nich również szyi. W czwartek wieczorem ordynator oddziału chirurgii Artur Ploch ocenił ich stan jako poważny, ale stabilny. Poszkodowana pielęgniarka doznała obrażeń ręki.
Ordynator wskazał, że napastnik użył noża; określił, że miał on kilkadziesiąt centymetrów.
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Ministerstwo Zdrowia wydało oświadczenie, w którym podkreśliło, że priorytetem jest ratowanie życia i zdrowia osób poszkodowanych w ataku.
„Ministerstwo Zdrowia i śląski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia pozostaje w stałym kontakcie z urzędem wojewódzkim, dyrekcją szpitala oraz właściwymi służbami. Na bieżąco monitorujemy sytuację i jesteśmy gotowi zapewnić wszelkie niezbędne wsparcie” – zapewniło Ministerstwo Zdrowia.
Na początku czerwca Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu poinformowała o 71-letnim mężczyźnie, który groził nożem personelowi lokalnego szpitala. Jak ustalono, był on pacjentem, któremu personel zwrócił uwagę na niestosowne zachowanie. Wówczas wyjął nóż i zaczął grozić lekarzom oraz pielęgniarkom. Mężczyzna został zatrzymany. Przedstawiono mu zarzut kierowania gróźb karalnych wobec personelu medycznego. Objęto go dozorem policyjnym.
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