Do ataku z użyciem ostrego narzędzia doszło w czwartek po południu. Poszkodowany został lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki.

Reklama Reklama

Policja: 19-letni napastnik był pod wpływem narkotyków

- Zatrzymany został 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Był trzeźwy. Wstępne badania potwierdziły, że był pod wpływem narkotyków - poinformowała PAP asp. szt. Halina Semik.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju Robert Ostrowski poinformował, że napastnika obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu służb lekarz, który został poszkodowany. – Wykazał się bohaterskim czynem – podkreślił.

Troje poszkodowanych - lekarz i dwie pacjentki - mają rany kłute klatki piersiowej, a jedno z nich również szyi. W czwartek wieczorem ordynator oddziału chirurgii Artur Ploch ocenił ich stan jako poważny, ale stabilny. Poszkodowana pielęgniarka doznała obrażeń ręki.

Ordynator wskazał, że napastnik użył noża; określił, że miał on kilkadziesiąt centymetrów.

Ministerstwo Zdrowia reaguje po ataku w Jastrzębiu-Zdroju

Ministerstwo Zdrowia wydało oświadczenie, w którym podkreśliło, że priorytetem jest ratowanie życia i zdrowia osób poszkodowanych w ataku.

„Ministerstwo Zdrowia i śląski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia pozostaje w stałym kontakcie z urzędem wojewódzkim, dyrekcją szpitala oraz właściwymi służbami. Na bieżąco monitorujemy sytuację i jesteśmy gotowi zapewnić wszelkie niezbędne wsparcie” – zapewniło Ministerstwo Zdrowia.

To kolejny atak z nożem na personel medyczny w województwie śląskim

Na początku czerwca Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu poinformowała o 71-letnim mężczyźnie, który groził nożem personelowi lokalnego szpitala. Jak ustalono, był on pacjentem, któremu personel zwrócił uwagę na niestosowne zachowanie. Wówczas wyjął nóż i zaczął grozić lekarzom oraz pielęgniarkom. Mężczyzna został zatrzymany. Przedstawiono mu zarzut kierowania gróźb karalnych wobec personelu medycznego. Objęto go dozorem policyjnym.