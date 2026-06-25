Według mediów w wyniku ataku nożownika cztery osoby zostały ranne – są to pielęgniarka, ordynator oddziału gastrologicznego oraz dwie pacjentki.

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W szpitalu trwa postępowanie policji pod nadzorem prokuratora.

Napastnik jest w rękach policji. Według ustaleń TVN24 jest nim dwudziestokilkuletni mężczyzna, pod tak dużym wpływem alkoholu, że policja nie zdołała z nim nawiązać kontaktu.

Dyrekcja szpitala potwierdziła, że napastnik zaatakował personel i pacjentów niebezpiecznym narzędziem. Obezwładnił go i przetrzymał do przyjazdu ordynator oddziału, jeden z zaatakowanych i rannych.

Pielęgniarka odniosła lekkie obrażenia, pozostałe trzy osoby mają dość głębokie rany kłute klatki piersiowej i szyi, jedna z nich została poddana zabiegowi. Ich stan jest poważny, ale stabilny.