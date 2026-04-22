Gościem porannego programu Jacka Nizinkiewicza „Rzecz o polityce” był Janusz Cieszyński, poseł PiS i były wiceminister zdrowia. Polityk mówił między innymi o doniesieniach dotyczących rozłamu jego ugrupowania oraz o założonym przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego Stowarzyszeniu Rozwój Plus, do którego należy.

Reklama Reklama

Janusz Cieszyński mówi, czy chciałby odejść z PiS. „Mamy konkretne cele polityczne”

Cieszyński zapytany został między innymi o to, dlaczego część polityków PiS podchodzi z dystansem lub negatywnym nastawieniem do członków Stowarzyszenia Rozwój Plus Morawieckiego. – Nie wszyscy nas w PiS lubią, ale jeszcze będą musieli z nami wytrzymać. To już ich należy pytać, dlaczego nas nie lubią. Partia polityczna to nie jest spotkanie z przyjaciółmi, że wszyscy się powinni lubić. My mamy konkretne cele polityczne i wiemy, że jeżeli będziemy je realizowali razem, to będziemy mieli większą szansę na ich osiągnięcie – powiedział – Ja się na tym skupiam, bo kogo obchodzą jakieś sympatie czy antypatie? Myślę, że moich wyborców w ogóle to nie interesuje – dodał

– Dlaczego miałbym chcieć odejść z Prawa i Sprawiedliwości? To moja jedyna partia w życiu, jestem w niej 14 lat, dobrze się tu czuję, zrobiliśmy razem wiele dobrych rzeczy dla Polski i chcemy robić je dalej. Nie widzę powodu, dla którego miałbym odejść – stwierdził Janusz Cieszyński.

Poseł PiS wyjaśnia, czemu służy powołanie Stowarzyszenia Rozwój Plus Morawieckiego

Poseł PiS został zapytany także, dlaczego powstało Stowarzyszenie Rozwój Plus. – To bardzo proste. Z badań dotyczących zaufania do zawodów wynika, że polityk jest na samym dnie. Jest mnóstwo osób, które czują potrzebę zaangażowania się dla Polski – przy dużych projektach, rzeczach, które popchną nasz kraj w dobrą stronę. Ale absolutnie nie chcą, żeby to się wiązało z tym, że będą mieli partyjną legitymację w kieszeni – stwierdził Cieszyński. – Do nas się zgłaszają eksperci, samorządowcy niepartyjni i chcą z nami działać nad czymś, co poprawi stan naszego kraju. W ramach takiego stowarzyszenia dajemy im taką możliwość. Nie ma to nic wspólnego z działalnością partyjną, a niektórym osobom taka formuła partyjna nie odpowiada – dodał

Polityk mówił także o spotkaniu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim, podczas którego rozmawiano o przyszłości Stowarzyszenia Rozwój Plus. – Wszystko sobie wyjaśniliśmy, była długa rozmowa pana prezesa z panem premiem i jedziemy do przodu. Dla mnie ten temat jest zamknięty i wszystko jest wyjaśnione – zapewnił poseł. – Były jakieś nieporozumienia, może ktoś czegoś nie zrozumiał, ale ja się nie chcę już tym zajmować, bo mamy teraz w Polsce naprawdę bardzo trudną sytuację – podkreślił.

Rozmowa Kaczyński – Morawiecki trwała kilka godzin. „PiS będzie miał dwa płuca”

Jarosław Kaczyński spotkał się w poniedziałek wieczorem z Mateuszem Morawieckim, z którym rozmawiał o przyszłości Stowarzyszenia Rozwój Plus założonego przez byłego premiera. Ok. 3 w nocy Adam Bielan, europoseł PiS zamieścił w serwisie X wpis, któremu towarzyszyło zdjęcie, na którym widać samego Bielana, a także Kaczyńskiego i Morawieckiego. „Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek. A że czasem iskrzy? Kto się lubi, ten się czubi” – napisał Bielan.

O szczegółach rozmów Kaczyński i Morawiecki poinformowali na konferencji prasowej. – Wczoraj w nocy doszło do długiej, siedmiogodzinnej rozmowy między panem premierem a mną. Ta rozmowa przyniosła kompromis sprowadzający się najogólniej do tego, że działalność stowarzyszenia będzie prowadzona wewnątrz partii. Powstanie rada ekspercka, natomiast pozostałe działania będą w tym momencie wstrzymane. To nie oznacza oczywiście, że stowarzyszenie będzie zlikwidowane. Będziemy pracować jeszcze dalej, ale to jest już dodatek ode mnie nad rozwiązaniem problemu stowarzyszeń, bo jest ich kilka wewnątrz partii. To jest istota tego porozumienia – mówił prezes PiS. – Będzie bardzo mocne forum do pozytywnej działalności, pozytywnej z punktu widzenia partii, a przede wszystkim będzie to sytuacja, w której partia będzie miała dwa płuca. To nie jest tylko pomysł pana premiera, to jest szersze przeświadczenie w partii. Jesteśmy formacją, która z natury rzeczy musi ścierać się w wyborach z formacjami konfederackimi – zaznaczał.

15 kwietnia poinformowano, że były premier Mateusz Morawiecki wraz ze swoimi współpracownikami powołał nowe stowarzyszenie. Jak zapowiadał, chce w nim skupić osoby, które nie do końca identyfikują się z PiS. Były premier tłumaczył, że inicjatywa ma służyć stworzeniu dodatkowej przestrzeni do rozmowy, wymiany doświadczeń oraz podejmowania działań wspierających rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Informacja o założeniu Stowarzyszenia Rozwój Plus wywołała dyskusję wewnątrz partii, m.in. podczas posiedzenia prezydium komitetu politycznego PiS. Część działaczy krytycznie oceniała inicjatywę, obawiając się, że może ona osłabiać jedność środowiska.