Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się w poniedziałek wieczorem z Mateuszem Morawieckim, z którym rozmawiał o przyszłości Stowarzyszenia Rozwój Plus założonego przez byłego premiera.

Ok. 3 w nocy Adam Bielan, europoseł PiS zamieścił w serwisie X wpis, któremu towarzyszy zdjęcie, na którym widać samego Bielana, a także Kaczyńskiego i Morawieckiego.

„Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek. A że czasem iskrzy? Kto się lubi, ten się czubi” – napisał Bielan.



Nocne spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim

O szczegółach rozmów Kaczyński i Morawiecki poinformowali na konferencji prasowej.

– Wczoraj w nocy doszło do długiej, siedmiogodzinnej rozmowy między panem premierem a mną. Ta rozmowa przyniosła kompromis sprowadzający się najogólniej do tego, że działalność stowarzyszenia będzie prowadzona wewnątrz partii. Powstanie rada ekspercka, natomiast pozostałe działania będą w tym momencie wstrzymane. To nie oznacza oczywiście, że stowarzyszenie będzie zlikwidowane. Będziemy pracować jeszcze dalej, ale to jest już dodatek ode mnie nad rozwiązaniem problemu stowarzyszeń, bo jest ich kilka wewnątrz partii. To jest istota tego porozumienia – mówił prezes PiS.

Jarosław Kaczyński: Ogromna cześć krytyki pod adresem Mateusza Morawieckiego była niesłuszna

– Będzie bardzo mocne forum do pozytywnej działalności, pozytywnej z punktu widzenia partii, a przede wszystkim będzie to sytuacja, w której partia będzie miała dwa płuca. To nie jest tylko pomysł pana premiera, to jest szersze przeświadczenie w partii. Jesteśmy formacją, która z natury rzeczy musi ścierać się w wyborach z formacjami konfederackimi – kontynuował.

– To jest stan, w którym ci, którzy popierają te formacje, przynajmniej znaczna część z nich, powinna zdawać sobie sprawę, że proponujemy realizację wielu padających tam postulatów. Jednocześnie mamy doświadczenie w rządzeniu i to w rządzeniu, które naprawdę przyniosło bardzo wiele pozytywnych rezultatów. Ogromna większość tej krytyki, która była skierowana przeciwko nam, przeciwko rządowi, a szczególnie przeciwko premierowi Morawieckiemu była całkowicie niesłuszna – dodał prezes PiS.

Kaczyński podkreślił, że partia potrzebuje polityków, którzy będą w stanie dotrzeć do elektoratu Konfederacji, stąd wybór Przemysława Czarnka na kandydata na premiera.

– Jest też grupa ludzi, która dzisiaj oczekuje efektywnie pracującego rządu i spokoju. Tutaj premier rządu, który naprawdę w sprawie rozwoju gospodarczego, poprawy sytuacji społecznej w Polsce i to takiej zdecydowanej poprawy w bardzo różnych dziedzinach, w bardzo różnych częściach społeczeństwa zrobił bardzo wiele, nie podważając tutaj zasług także pani premier Beaty Szydło, jest jak najbardziej właściwym człowiekiem, żeby się do tej grupy zwracać. Wśród jego współpracowników jest też wielu takich, którzy też niejedno zdziałali – mówił Kaczyński.

Mateusz Morawiecki: Są różne środowiska w PiS, które mają jeden cel

– Dzisiaj wszyscy w całym obozie patriotycznym koncentrujemy się na walce z tym rządem bezprawia, rządem braku ambicji, rządem zapaści w Narodowym Funduszu Zdrowia, rządem gigantycznej dziury budżetowej. Wszystkie osoby, którym naprawdę na sercu leży szybki, dynamiczny rozwój Polski, mogą być przekonane co do tego, że Prawo i Sprawiedliwość jest właściwą odpowiedzią na takie wyzwanie, z którym się wszyscy teraz spotykamy. Tego dotyczyła nasza długa dyskusja z panem prezesem. Chcę z całą mocą podkreślić, że rzeczywiście znaczna część tej dyskusji dotyczyła bardzo różnych miejsc w naszym społeczeństwie i w jaki sposób docierać do nich za pośrednictwem mediów, za pośrednictwem państwa, przebijanie tych baniek komunikacyjnych, społecznych, to jest zupełnie nowe wyzwanie polityczne, z którym się dzisiaj mierzymy – relacjonował Mateusz Morawiecki.

– Są różne konie na różne wyścigi. Dochodzimy do wniosku, że jest naprawdę różnorodność środowisk Prawa i Sprawiedliwości skupionych pod tym wspólnym mianownikiem, wspólnym parasolem patriotyzmu i woli wyrwania Polski z tych szpon bardzo złego rządu premiera Tuska. Myślę, że ludzie to dostrzegają, ale jednocześnie odpowiednie skonstruowanie oferty i wyjście z tą ofertą jest bardzo ważnym zadaniem naszych podśrodowisk w Prawie i Sprawiedliwości. Stowarzyszenie Rozwój Plus temu właśnie ma służyć również w ramach Rady eksperckiej, która została zaproponowana. Jako pewnego rodzaju podmiot zbiorczy, wspólny mianownik wielu inicjatyw, bo przecież to nie jest pierwsze stowarzyszenie – kontynuował.

– Stowarzyszenie ma na celu docierać do tych, którzy na przykład nie interesują się aż 24 godziny na dobę wszystkimi tematami politycznymi. Od czasu do czasu dotykają tej materii ściśle politycznej, ale także szeroka grupa samorządowców. To też taki paradoks, że to właśnie w czasach naszych rządów doprowadziliśmy do największej fali inwestycji w samorządach. Proszę zapytać jakiegokolwiek burmistrza, wójta, starosty również z formacji nam nieprzychylnych. Każdy wam to potwierdzi, a jednocześnie nie jest nam łatwo docierać do tych środowisk samorządowych. Chcemy poprzez tę platformę przyczynić się do tego, aby trochę lepiej móc docierać do tych środowisk – tłumaczył.