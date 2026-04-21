Ok. 3 w nocy Adam Bielan, europoseł PiS zamieścił w serwisie X wpis, któremu towarzyszy zdjęcie, na którym widać samego Bielana, a także Kaczyńskiego i Morawieckiego.

„Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek. A że czasem iskrzy? Kto się lubi, ten się czubi” – napisał Bielan.

Jarosław Kaczyński groził członkom Stowarzyszenia Rozwój Plus brakiem miejsc na listach wyborczych PiS

Wcześniej Jarosław Kaczyński groził członkom Stowarzyszenia Rozwój Plus, że zabraknie dla nich miejsc na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, jeśli stowarzyszenie będzie działać jako konkurencyjny wobec PiS projekt polityczny.

– Artykuł szósty statutu (PiS – red.) jest tutaj zupełnie jasny. W związku z tym, jeżeli ta działalność będzie kontynuowana w obecnych formach, bo można je przecież zmienić, nadając im charakter odnowy, to sytuacja się zmieni i będzie to w porządku, natomiast jeżeli pozostanie w obecnym kształcie, a dodatkowo będą padały sformułowania, które niestety już padły, także z ust osób bardzo ważnych, że jest to nowa propozycja dla określonego elektoratu, to wówczas mamy do czynienia z przedsięwzięciem partyjnym. A wtedy trzeba wybrać. Mówię jasno: dla osób, które będą się w to angażowały, nie będzie miejsca na naszych listach. Będą także wyciągane inne konsekwencje statutowe związane z tego rodzaju działaniami – mówił 17 kwietnia prezes PiS w czasie konferencji prasowej w Sejmie.

Zarówno Mateusz Morawiecki, jak i osoby, które weszły w skład jego stowarzyszenia zaprzeczały, jakoby działalność stowarzyszenia miała być sprzeczna ze statutem PiS. Zwracano przy tym uwagę, że w orbicie PiS istnieją już stowarzyszenia tworzone przez polityków tej partii – m.in. stowarzyszenie OdNowa RP Marcina Ociepy czy fundacja Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. Politycy współtworzący stowarzyszenie podkreślają, że chcą działać na rzecz PiS, poszerzając grono wyborców i aktywistów tej partii o te osoby, którym nie podobają się różne aspekty działania istniejących obecnie na polskiej scenie politycznej partii politycznych (w tym również PiS-u).

W tle sporu dotyczącego Stowarzyszenia Rozwój Plus jest walka dwóch frakcji w PiS – tzw. harcerzy, skupionych wokół Morawieckiego i tzw. maślarzy, których liderami są kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek, europoseł Patryk Jaki, europoseł Tobiasz Bocheński oraz były wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Istnienie takiego konfliktu – który dotyczy m.in. strategii działania PiS i tego, czy kierować przekaz do bardziej prawicowego elektoratu (za czym opowiadają się „maślarze”), czy też szukać wyborców bliżej centrum (co postulują „harcerze”) – pośrednio potwierdził Kaczyński, który na konferencji prasowej z 17 kwietnia mówił, że Morawiecki nie chciał wystąpić na jednej konferencji z Czarnkiem, co miał zaproponować prezes PiS.

Kto wszedł w skład Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego?

W skład stowarzyszenia powołanego przez Morawieckiego weszło 38 polityków PiS, w większości posłów i europosłów tej partii. Na liście tej jest m.in. były szef KPRM Michał Dworczyk, były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, były pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP Marcin Horała czy były wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.