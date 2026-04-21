W poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckiego, a tematem rozmowy miała być przyszłość Stowarzyszenia Rozwój Plus założonego przez byłego premiera. W nocy Adam Bielan, europoseł PiS zamieścił w serwisie X wpis, któremu towarzyszy zdjęcie, na którym widać samego Bielana, a także Kaczyńskiego i Morawieckiego.

„Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek. A że czasem iskrzy? Kto się lubi, ten się czubi” – napisał.

Przed spotkaniem Morawiecki zapowiadał, że nie ma mowy o separacji, a obecna sytuacja wewnątrz partii to „komunikacyjne turbulencje”.

Pierwszy sondaż. Na ile głosów mogłaby liczyć partia Mateusza Morawieckiego?

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski po raz pierwszy sprawdził potencjał hipotetycznego startu środowiska Morawieckiego w wyborach parlamentarnych. 5,1 proc. poparcia to poziom minimalnie powyżej progu wyborczego. Symulacja pokazuje, że przełożyłoby się to na 14 mandatów w Sejmie.

Przy takim układzie sił, wybory wygrałaby Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowałoby 32,1 proc. badanych (wzrost o 1,6 pkt. proc.). PiS zdobył 20,3 proc. (spadek o 3,4 pkt. proc.), a Konfederacja 13,2 proc. (spadek o 1 pkt. proc.) Do Sejmu dostałyby się również Konfederacja Korony Polskiej – 8,5 proc. oraz Lewica – 7,8 proc. Wymaganego progu nie przekroczyły Partia Razem PSL i Polska 2050.

Jak wyniki przełożyłyby się na podział miejsc w Sejmie? Koalicja Obywatelska wprowadziłaby do Sejmu 195 posłów, PiS 115, Konfederacja 68, Konfederacja Korony Polskiej 36, a Lewica 32. Koalicja KO–Lewica miałaby łącznie 227 mandatów, o cztery mniej niż większość. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku koalicji PiS z Konfederacjami – 219 mandatów. Do większości parlamentarnej potrzebne byłoby przyłączenie partii Morawieckiego.

Chęć udziału w wyborach zadeklarowało 60,6 proc. respondentów – odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 45,4 proc. badanych, „raczej tak” – 15,2 proc.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 17-19 kwietnia 2026 r., metodą CATI&CAWI (wywiady telefoniczne oraz internetowe), na próbie 1000 Polaków.