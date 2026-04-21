Wiceprezes PiS, prezes Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki
W poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckiego, a tematem rozmowy miała być przyszłość Stowarzyszenia Rozwój Plus założonego przez byłego premiera. W nocy Adam Bielan, europoseł PiS zamieścił w serwisie X wpis, któremu towarzyszy zdjęcie, na którym widać samego Bielana, a także Kaczyńskiego i Morawieckiego.
„Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek. A że czasem iskrzy? Kto się lubi, ten się czubi” – napisał.
Jarosław Kaczyński spotkał się 20 kwietnia wieczorem z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, z którym rozmawiał o przyszłości Stowarzyszenia Rozwó...
Przed spotkaniem Morawiecki zapowiadał, że nie ma mowy o separacji, a obecna sytuacja wewnątrz partii to „komunikacyjne turbulencje”.
Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski po raz pierwszy sprawdził potencjał hipotetycznego startu środowiska Morawieckiego w wyborach parlamentarnych. 5,1 proc. poparcia to poziom minimalnie powyżej progu wyborczego. Symulacja pokazuje, że przełożyłoby się to na 14 mandatów w Sejmie.
Przy takim układzie sił, wybory wygrałaby Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowałoby 32,1 proc. badanych (wzrost o 1,6 pkt. proc.). PiS zdobył 20,3 proc. (spadek o 3,4 pkt. proc.), a Konfederacja 13,2 proc. (spadek o 1 pkt. proc.) Do Sejmu dostałyby się również Konfederacja Korony Polskiej – 8,5 proc. oraz Lewica – 7,8 proc. Wymaganego progu nie przekroczyły Partia Razem PSL i Polska 2050.
Jak wyniki przełożyłyby się na podział miejsc w Sejmie? Koalicja Obywatelska wprowadziłaby do Sejmu 195 posłów, PiS 115, Konfederacja 68, Konfederacja Korony Polskiej 36, a Lewica 32. Koalicja KO–Lewica miałaby łącznie 227 mandatów, o cztery mniej niż większość. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku koalicji PiS z Konfederacjami – 219 mandatów. Do większości parlamentarnej potrzebne byłoby przyłączenie partii Morawieckiego.
Chęć udziału w wyborach zadeklarowało 60,6 proc. respondentów – odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 45,4 proc. badanych, „raczej tak” – 15,2 proc.
Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 17-19 kwietnia 2026 r., metodą CATI&CAWI (wywiady telefoniczne oraz internetowe), na próbie 1000 Polaków.
