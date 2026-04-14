KO może liczyć na 32,1 proc. głosów. Drugie miejsce w sondażu zajmuje PiS, który jednak traci do partii Donalda Tuska niemal 10 punktów proc. poparcia. Na PiS chce głosować 23,8 proc. badanych.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Polityka Sondaż zaufania do prezydenta. Złe wiadomości dla Karola Nawrockiego Więcej osób deklaruje brak zaufania do prezydenta Karola Nawrockiego niż zaufanie do niego – wynika z nowego sondażu przeprowadzonego przez UCE Res...

Sondaż: Rośnie poparcie dla KO, spada poparcie dla PiS

Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja, na którą chce głosować 15 proc. badanych. Próg wyborczy przekracza też Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (8,2 proc.), a także Nowa Lewica (7,1 proc.). Żadna inna partia nie przekroczyłaby progu wyborczego. Oznacza to, że KO straciłaby dwóch obecnych koalicjantów – PSL (4,2 proc.) i Polskę 2050 (1,2 proc.) (która podzieliła się na dwa kluby w Sejmie). Do Sejmu nie weszłaby też Partia Razem (3,1 proc.). Razem i PSL przekroczyły próg 3 proc., co zapewniłoby im finansowanie z budżetu.

W porównaniu do badania z marca KO zwiększyła poparcie o 1 punkt procentowy, PiS stracił 0,9 punktu proc. poparcia, Konfederacja zyskała 1,4 punktu proc. poparcia, Konfederacja Korony Polskiej nie zmieniła poparcia, a Nowa Lewica zyskała 1 punkt procentowy. PSL stracił 0,6 punktów procentowych poparcia, Razem zmniejszyło poparcie o 0,1 punktu proc., a Polska 2050 – straciła 0,2 punktu proc.

Wyniki wyborów z 15 października 2023 roku: Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)



Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)



Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)



Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)



Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)



Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)



Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)

5,3 proc. badanych nie potrafiło wskazać partii, którą poprą.

Z sondażu wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższy weekend, wówczas do urn gotowych jest pójść 62,7 proc. ankietowanych.

Badanie przeprowadzono w dniach 8-13 kwietnia metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Jeśli nie dojdzie do skrócenia kadencji Sejmu, wybory odbędą się jesienią 2027 roku.

Sondaż: Jak zmieniło się poparcie dla partii od wyborów z 2023 roku?

W porównaniu do wyników wyborów z 15 października 2023 roku KO ma poparcie większe o 1,4 punktu proc., poparcie dla PiS jest mniejsze o 11,58 punktu proc. Konfederacja zyskuje 7,84 punktu proc., a gdyby doliczyć do jej wyniku wynik Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna (w 2023 roku startowała z listy Konfederacji), wówczas poprawia wynik o 16,04 punktu proc. Nowa Lewica traci 1,51 punktu proc. poparcia, ale gdyby do jej wyniku doliczyć wynik Partii Razem (w 2023 roku startowała z jednej listy), wówczas zyskuje 1,59 punktu proc. Tracą PSL i Polska 2050. Startując w 2023 r. jako koalicja pod nazwą Trzecia Droga, obie partie uzyskały 14,4 proc. poparcia. Dziś suma ich wyników jest mniejsza o 9 punktów proc.