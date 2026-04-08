Dwustronne spotkanie Donalda Trumpa z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte podczas Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w Davos w Szwajcarii, 21 stycznia 2026 r.
Leavitt stwierdziła, że NATO zostało „przetestowane i zawiodło” w trakcie konfliktu z Iranem.
Trump zasugerował, że Stany Zjednoczone mogą rozważyć opuszczenie NATO po tym, jak państwa członkowskie NATO zignorowały jego apel o pomoc w ponownym otwarciu Cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku wodnego, skutecznie zamkniętego przez Iran po ataku USA i Izraela.
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte spotka się w środę z Trumpem i ma próbować wpłynąć na jego plany opuszczenia Sojuszu – pisze agencja Associated Press.
