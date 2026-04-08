Leavitt stwierdziła, że NATO zostało „przetestowane i zawiodło” w trakcie konfliktu z Iranem.

Trump zasugerował, że Stany Zjednoczone mogą rozważyć opuszczenie NATO po tym, jak państwa członkowskie NATO zignorowały jego apel o pomoc w ponownym otwarciu Cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku wodnego, skutecznie zamkniętego przez Iran po ataku USA i Izraela.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte spotka się w środę z Trumpem i ma próbować wpłynąć na jego plany opuszczenia Sojuszu – pisze agencja Associated Press.