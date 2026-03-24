Lokale wyborcze działały od godziny 8.00 rano do godziny 20.00. Później w głównych telewizjach przedstawiony został sondaż exit poll.
Pierwsze wyniki exit poll przeprowadzone przez TV 2 wskazuje, że partia Mette Frederiksen prowadzi, jednak jest to wynik daleki od oczekiwanego.
Partia Frederiksen zdobyła 21 proc. poparcia, Zieloni – 12,5 proc, Sojusz Liberalny – 10 proc., Lewica (Danmarks Liberale Parti) – 9 proc., Umiarkowani – 7,9 proc, Duńska Partia Ludowa – 7,7 proc., Konserwatywna Partia Ludowa – 7,5 proc., Czerwono-Zieloni – 6,7 proc., Duńscy Demokraci (AE) 6,5%, Radykalna Lewica (Duńska Partia Socjalliberalna) – 5,4 proc., Alternatywa – 3,3 proc., zaś Borgernes Parti – 2,3 proc.
Stawką wyborów była przede wszystkim przyszłość rządów socjaldemokratycznej premier Mette Frederiksen oraz kierunek duńskiej polityki w obliczu rosnących napięć geopolitycznych i sporów wewnętrznych.
Premier Danii Mette Frederiksen ogłosiła, że wybory w Danii odbędą się 24 marca. Taki termin oznacza, że Frederiksen chce wykorzystać wzrost popula...
Choć trwająca niespełna miesiąc kampania wyborcza w Danii była intensywna, to – według sondaży – nie wyłoniła wyraźnego faworyta. Z ostatniego – poniedziałkowego – badania Megafon dla TV 2 wynikało, że partie lewicowe z socjaldemokratami na czele mogą liczyć na 86 mandatów w 179-miejscowym parlamencie, zaś ugrupowania prawicowe na 77. Oznaczało to, że żaden z bloków może nie zdobyć większości, czyli 90 mandatów.
Tuż przed tym, jak premier Danii ogłosiła przedterminowe wybory parlamentarne, wyniki sondaży sugerowały, że po wyborach Frederiksen może mieć szansę do utworzenia centrolewicowego rządu, a nie – jak dotychczas – rządu ponad podziałami politycznymi.
Podczas gdy w Danii zazwyczaj partie tworzą koalicję w ramach swojego bloku, od 2022 roku krajem rządzi nietypowa koalicja Duńskiej Partii Socjaldemokratycznej, centroprawicowej Partii Liberalnej oraz Umiarkowanych.
Dwa najnowsze sondaże wskazują, że Socjaldemokracja Danii premier Danii Mette Frederisken znajduje się na kursie do zdobycia władzy dla centrolewic...
Lutowa debata liderów partii rywalizujących w wyborach pokazała między innymi, że blok centroprawicowy odrzuca proponowany przez Frederiksen podatek majątkowy. Lider Sojuszu Liberalnego Alex Vanopslagh nazwał propozycję podatku „małostkową”, a lider współtworzącej rząd partii Moderaterne Lars Løkke Rasmussen stwierdził wprost, że propozycja jest „głupia”.
Krytycy wskazywali na przykład podobnego podatku obowiązującego w Norwegii i podkreślają, że doprowadzi on do wyprowadzki z kraju najbogatszych obywateli, którzy przeniosą się do państw z korzystniejszą dla nich ordynacją podatkową, co w długiej perspektywie może zaszkodzić wzrostowi gospodarczemu. Frederiksen przekonywała, że środki z tego podatku mają umożliwić dofinansowanie systemu edukacji i ochrony zdrowia. Zwolennicy tego rozwiązania przekonują, że zmniejszy ono nierówności społeczne.
Analitycy byli zgodni, że jeśli Socjaldemokracja Danii i blok, na czele którego stoi, wygra wybory, będzie to zawdzięczać zdecydowanej postawie Mette Frederiksen wobec roszczeń USA dotyczących Grenlandii. Jeszcze w grudniu jej partia notowała w sondażach 17 proc. poparcia – w lutym było to 20,8-21,8 proc., mniej niż w 2022 roku, gdy partia zdobyła 28 proc. głosów, ale wystarczająco wiele, by móc liczyć na to, że Frederiksen stanie na czele rządu centrolewicowej koalicji.
Do odbicia kierowanej przez Frederiksen Socjaldemokracji Danii doszło w styczniu m.in. po tym, jak kierowany przez szefową socjaldemokratów rząd nie tylko wyraził sprzeciw wobec roszczeń Trumpa dotyczących Grenlandii, ale nawet zasugerował, że duńska armia stawiłaby opór w przypadku interwencji wojskowej USA. Kopenhaga wraz z autonomicznym rządem Grenlandii podjęła jednocześnie dialog z Waszyngtonem ws. sytuacji w Arktyce, ale zaznaczyła, że czerwoną linię stanowi dla niej kwestia suwerenności nad Grenlandią.
Czy poufne rozmowy Unii Europejskiej trafiają do Moskwy? W Brukseli rośnie niepokój, że dostęp niemieckiej skraj...
Przywódcy całej prorosyjskiej skrajnej prawicy Europy zjechali do węgierskiej stolicy, aby ratować premiera Węgi...
Szef MSZ Węgier Péter Szijjártó miał w 2020 roku zwrócić się do rosyjskiego szefa dyplomacji Siergieja Ławrowa o...
Niemcy planują za 10 mld euro stworzyć własną wojskową sieć satelitarną, niezależną od budowanej równolegle prze...
