Karol Nawrocki wraca z Budapesztu

Prezydent Karol Nawrocki na międzynarodowym lotnisku im. Ferenca Liszta w Budapeszcie
Karol Nawrocki niedługo po uroczystości w Przemyślu wylądował na międzynarodowym lotnisku im. Ferenca Liszta w Budapeszcie w towarzystwie prezydenta Węgier Tamása Sulyoka, z którym wcześniej świętował Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Miał spotkać się z premierem Węgier Viktorem Orbánem.
Kancelaria Prezydenta RP opublikowała kilka zdjęć Karola Nawrockiego w stolicy Węgier, m.in. z przywitania na lotnisku. W informacji na profilu Kancelarii Prezydenta RP na platformie X znalazła się także informacja o złożeniu wieńca przed pomnikiem gen. Józefa Bema. Napisano też - zamieszczając zdjęcie obu polityków – o spotkaniu z Viktorem Orbanem.
Czytaj więcej
Wcześniej informację o spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim umieścił też na portalu X premier Węgier Viktor Orbán. „Polacy i Węgrzy – dwaj dobrzy przyjaciele. Witamy w Budapeszcie!” – napisał na X Orbán, dołączając do wpisu zdjęcie.
Wcześniej szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki mówił, że wizyta prezydenta w Budapeszcie ma na celu realizację polskich interesów. Pytany w telewizji wPolsce24 o doniesienia węgierskich mediów, według których Nawrocki miałby udzielić poparcia premierowi Węgier przed wyborami, odpowiedział, że „nie chce uprzedzać faktów”.
Dopytany o ew. spotkanie prezydenta Polski z przebywającymi w Budapeszcie Matteo Salvinim i Marine Le Pen, Bogucki odpowiedział, że z tego, co wie - nie ma tego w agendzie.
Czytaj więcej
12 kwietnia odbędą się na Węgrzech wybory parlamentarne. Opozycyjna partia TISZA Petera Magyara prowadzi z Fideszem premiera Węgier Viktora Orbána w większości niezależnych sondaży – w lutowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 20-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców. Premier Orbán uzyskał dotąd poparcie m.in. prezydenta USA Donalda Trumpa, a szef MSZ Węgier Peter Szijjarto poinformował w piątek, że przed wyborami na Węgry przyjedzie też wiceprezydent USA J.D. Vance.
Nawrocki miał się spotkać z premierem Węgier 3 grudnia 2025 r., zaledwie kilka dni po wizycie Orbana na Kremlu. Do spotkania ostatecznie nie doszło. Jak argumentował wtedy w TVN24 rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, za decyzją stało spotkanie „premiera Orbana ze zbrodniarzem Putinem”.
Czytaj więcej
– W związku ze zrealizowaną przez premiera Viktora Orbana wizytą w Moskwie i jej kontekstem, prezydent Karol Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej – wyjaśnił wówczas Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Pałacu Prezydenckim.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas