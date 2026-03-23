Karol Nawrocki wraca z Budapesztu

Karol Nawrocki niedługo po uroczystości w Przemyślu wylądował na międzynarodowym lotnisku im. Ferenca Liszta w Budapeszcie w towarzystwie prezydenta Węgier Tamása Sulyoka, z którym wcześniej świętował Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Miał spotkać się z premierem Węgier Viktorem Orbánem.

Kancelaria Prezydenta RP opublikowała kilka zdjęć Karola Nawrockiego w stolicy Węgier, m.in. z przywitania na lotnisku. W informacji na profilu Kancelarii Prezydenta RP na platformie X znalazła się także informacja o złożeniu wieńca przed pomnikiem gen. Józefa Bema. Napisano też - zamieszczając zdjęcie obu polityków – o spotkaniu z Viktorem Orbanem.