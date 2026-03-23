Prezydent Karol Nawrocki już wraca z Budapesztu

Karol Nawrocki niedługo po uroczystości w Przemyślu, gdzie wraz z prezydentem Węgier Tamásem Sulyokiem świętował Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej wyruszył do stolicy Węgier. Wylądował na międzynarodowym lotnisku im. Ferenca Liszta w Budapeszcie, a zaraz potem spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbánem.

Reklama Reklama

Kancelaria Prezydenta RP opublikowała kilka zdjęć Karola Nawrockiego w stolicy Węgier, m.in. z przywitania na lotnisku. W informacji na profilu kancelarii na platformie X znalazła się informacja o złożeniu wieńca przed pomnikiem gen. Józefa Bema. Napisano też - zamieszczając zdjęcie obu polityków – o spotkaniu z Viktorem Orbanem.