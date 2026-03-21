Prezydent USA Donald Trump
W piątek zmarł Robert Mueller – były szef FBI i specjalny prokurator prowadzący śledztwo w sprawie ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 2016 r.. Do jego śmierci odniósł się w sieci prezydent USA Donald Trump.
Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym skomentował informację o śmierci Roberta Muellera.
„Robert Mueller właśnie zmarł. Dobrze, cieszę się, że nie żyje. Nie może już krzywdzić niewinnych ludzi” – czytamy w należącym do prezydenta USA serwisie Truth Social.
Media zauważają, że relacja specjalnego prokuratora z amerykańskim przywódcą była bardzo napięta i konfliktowa, szczególnie, kiedy Mueller prowadził śledztwo dotyczące ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w USA w 2016 r. Jego celem było między innymi sprawdzenie tego, czy Trump – bądź osoby z jego otoczenia – w czasie kampanii wyborczej współpracowali z Moskwą.
Gdy Robert Mueller został powołany na specjalnego prokuratora w 2017 r., Trump zareagował bardzo negatywnie, uznając to za zagrożenie. – O mój Boże. To straszne. To koniec mojej prezydentury – miał powiedzieć republikanin, cytowany przez „The New York Times”. Dziennik zaznacza, że Trump był świadomy, iż śledztwo Muellera może ujawnić niekorzystne dla polityka fakty. „Dokładne śledztwo FBI ujawniłoby fakty dotyczące kampanii i samego prezydenta, które prezydent mógłby uznać za przestępstwa” – wskazano.
Podczas samego śledztwa Trump wielokrotnie publicznie atakował Muellera i jego działania, nazywając je „polowaniem na czarownice”. Mueller pozostawał zaś stosunkowo powściągliwy i nie komentował publicznie działań Trumpa, nawet w trakcie konfliktu.
Mueller kierował specjalnym zespołem prokuratorskim przez 22 miesiące. Po opublikowaniu raportu z prac jego zespołu, z którego wynikało, że nie znalazł on dowodów na to, by Trump – lub ktoś z jego otoczenia – w czasie kampanii prezydenckiej w 2016 r. działał w zmowie z Rosjanami, Mueller formalnie zamknął dochodzenie, a sam odszedł z Departamentu Sprawiedliwości.
Robert Mueller urodził się 7 sierpnia 1944 r. w Nowym Jorku. Był amerykańskim prawnikiem i urzędnikiem państwowym. Ukończył studia na Princeton oraz na New York University. Służył także w amerykańskim Korpusie Piechoty Morskiej i brał udział w wojnie w Wietnamie, gdzie został odznaczony Brązową Gwiazdą za odwagę oraz Purpurowym Sercem.
W 2001 r. Mueller został dyrektorem Federalnego Biura Śledczego (FBI), obejmując stanowisko tuż przed atakami z 11 września. Funkcję tę pełnił przez 12 lat, do 2013 r.. W czasie jego kadencji przeprowadzono szeroko zakrojone zmiany w strukturze i funkcjonowaniu FBI, przekształcając je w nowoczesną agencję wywiadowczą – wskazuje „New York Times”. Był również specjalnym prokuratorem prowadzącym śledztwo dotyczące ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w USA w 2016 r.. W jego wyniku postawiono zarzuty 34 osobom i trzem rosyjskim przedsiębiorstwom.
Robert Mueller zmarł w piątek w wieku 81 lat. Jego śmierć potwierdziła rodzina, nie podając miejsca ani przyczyny zgonu.
