Nie żyje Lionel Jospin. Były premier Francji miał 88 lat

Zmarł Lionel Jospin, były premier Francji i czołowy polityk Partii Socjalistycznej, który kierował rządem w latach 1997–2002 za czasów centroprawicowego prezydenta Jacques'a Chiraca.

Publikacja: 23.03.2026 10:09

Były premier Francji Lionel Jospin

Foto: REUTERS/Pascal Rossignol

Ada Michalak

Lionel Jospin zmarł w niedzielę w wieku 88 lat – podaje agencja AFP, powołując się na rodzinę polityka. Były premier Francji wcześniej informował o przebytej w styczniu „poważnej operacji”. Nie ujawnił jednak szczegółów dotyczących swojego stanu zdrowia.

Kim był Lionel Jospin – droga polityczna i najważniejsze funkcje

Lionel Jospin urodził się 12 lipca 1937 r. w Meudon i przez lata należał do najważniejszych postaci francuskiej lewicy. Był związany z Partią Socjalistyczną, w której dwukrotnie pełnił funkcję pierwszego sekretarza, co potwierdzało jego silną pozycję w strukturach ugrupowania.

W trakcie swojej kariery politycznej pełnił szereg istotnych funkcji publicznych, zasiadając zarówno w parlamencie krajowym, jak i w Parlamencie Europejskim jako eurodeputowany II kadencji, a także obejmując stanowiska ministra stanu, edukacji oraz sportu.

Najważniejszym etapem jego kariery było objęcie funkcji premiera Francji w latach 1997–2002, kiedy urząd prezydenta sprawował Jacques Chirac. Doszło wtedy do koabitacji – prezydent i premier pochodzili bowiem z przeciwnych obozów.

Do objęcia stanowiska premiera przez Jospina doszło po zwycięskich wyborach w 1997 r., które umożliwiły socjalistom przejęcie władzy i utworzenie rządu pod jego kierownictwem.

Lionel Jospin wycofał się z polityki po porażce w wyborach prezydenckich 

Lionel Jospin – w latach 1995 i 2002 – ubiegał się o najwyższy urząd w państwie. W 1995 r. odniósł sukces w pierwszej turze wyborów prezydenckich, jednak w drugiej turze przegrał z Jacques’em Chirakiem. Po tej porażce powrócił na stanowisko przewodniczącego Partii Socjalistycznej, a następnie, po zwycięstwie wyborczym swojego ugrupowania, objął funkcję premiera.

W 2002 r. Jospin ponownie wystartował w wyborach prezydenckich, jednak tym razem przegrał zarówno z Chirakiem, jak i z Jean-Marie Le Pen. Wynik ten skłonił go do ogłoszenia dymisji oraz całkowitego wycofania się z życia politycznego.

Mimo odejścia z bieżącej polityki Lionel Jospin powrócił do działalności publicznej, zasiadając w Radzie Konstytucyjnej w latach 2015–2019, gdzie uczestniczył w pracach jednego z najważniejszych organów francuskiego systemu prawnego.

