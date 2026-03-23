Lionel Jospin zmarł w niedzielę w wieku 88 lat – podaje agencja AFP, powołując się na rodzinę polityka. Były premier Francji wcześniej informował o przebytej w styczniu „poważnej operacji”. Nie ujawnił jednak szczegółów dotyczących swojego stanu zdrowia.

Reklama Reklama

Kim był Lionel Jospin – droga polityczna i najważniejsze funkcje

Lionel Jospin urodził się 12 lipca 1937 r. w Meudon i przez lata należał do najważniejszych postaci francuskiej lewicy. Był związany z Partią Socjalistyczną, w której dwukrotnie pełnił funkcję pierwszego sekretarza, co potwierdzało jego silną pozycję w strukturach ugrupowania.

W trakcie swojej kariery politycznej pełnił szereg istotnych funkcji publicznych, zasiadając zarówno w parlamencie krajowym, jak i w Parlamencie Europejskim jako eurodeputowany II kadencji, a także obejmując stanowiska ministra stanu, edukacji oraz sportu.

Najważniejszym etapem jego kariery było objęcie funkcji premiera Francji w latach 1997–2002, kiedy urząd prezydenta sprawował Jacques Chirac. Doszło wtedy do koabitacji – prezydent i premier pochodzili bowiem z przeciwnych obozów.