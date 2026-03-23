Chodzi wybór sześciu sędziów TK, których dokonał Sejm 13 marca. Ich kandydatury zostały zgłoszone przez Prezydium Sejmu, a poparły je przez kluby koalicji rządowej. Bogucki uważa, że wybory zostały przeprowadzone w procedurze niezgodnej z zasadą indywidualizacji powołań i "budzącej bardzo poważne wątpliwości" co do zgodności z Konstytucją. Wyjaśnienia, których udzielił mu szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec nie rozwiały wątpliwości prezydenta Karola Nawrockiego.

„Obecnie zaś Pan Marszałek domaga się od Pana Prezydenta niezwłocznego odebrania ślubowania od wskazanych osób, nie przedstawiając uprzednio rzetelnych odpowiedzi ani wyjaśnień co do przebiegu tej procedury. Taki sposób działania oznacza próbę wymuszenia na Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej akceptacji skutków procedury obciążonej wadami konstytucyjnymi, przy jednoczesnym uchyleniu się przez Sejm od odpowiedzialności za własne świadome zaniechania i naruszenia" - twierdzi Bogucki.

Bogucki pyta Czarzastego, w miejsce którego sędziego TK wybrano nowego

W związku z tym szef kancelarii prezydenta poprosił marszałka Sejmu o wyjaśnienie dlaczego w procedowanych wnioskach, dotyczących poszczególnych kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie wskazano, zgodnie z zasadą indywidualizacji powołań wynikającą z wykładni art. 194 ust. 1 Konstytucji oraz utrwaloną praktyką sejmową realizującą tę zasadę, w miejsce którego sędziego, którego kadencja upłynęła w konkretnej dacie, wybierany jest dany kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.