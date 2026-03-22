Napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Kubą wzrosły po tym, jak na początku stycznia amerykańscy żołnierze przeprowadzili operację wojskową w Wenezueli i uprowadzili prezydenta tego kraju, Nicolása Maduro. Maduro, który był sojusznikiem kubańskich władz, usłyszał w Nowym Jorku zarzut m.in. narkoterroryzmu.

W ostatnim czasie w różnych regionach Kuby dochodzi do częstych, wielogodzinnych przerw w dostawach prądu. To w dużej mierze konsekwencja odcięcia kraju od dostaw ropy z Wenezueli przez Stany Zjednoczone i presji administracji Donalda Trumpa na innych dostawców ropy na Kubę, w tym Meksyk, by nie wspierali kubańskich władz.

Wiceminister spraw zagranicznych Kuby Carlos Fernández de Cossío Foto: PAP/EPA/ERNESTO MASTRASCUSA

Stany Zjednoczone zwiększają presję na Kubę. Kryzys energetyczny na wyspie

Sytuację Kuby utrudnia fakt, że w kraju tym produkcja energii elektrycznej w dużej mierze opiera się na ropie. W tym tygodniu w stronę Kuby zmierzały dwa statki z ropą i gazem, wysłane przez Rosję, jednak gazowiec Sea Horse w piątek zmienił kurs i skierował się na Trynidad i Tobago. W sobotę na Kubie po raz trzeci w tym miesiącu doszło do blackoutu.

Carlos Fernández de Cossío powiedział NBC News, że blokada dostaw ropy to wynik agresji ze strony Stanów Zjednoczonych wobec Kuby i „nie może trwać w nieskończoność”. – USA grożą środkami przymusu krajom, które mogą eksportować paliwo na Kubę i dlatego Kuba od dłuższego czasu nie otrzymuje paliwa – wskazał.

Obecna administracja USA zwiększa presję na Hawanę. Pod koniec stycznia Donald Trump uznał Kubę za „nadzwyczajne zagrożenie” zewnętrzne dla Stanów Zjednoczonych i ich bezpieczeństwa narodowego oraz polityki zagranicznej. Trump nakazał stworzenie mechanizmu celnego, który pozwoli nakładać USA dodatkowe cła na import z państw, które pośrednio lub bezpośrednio sprzedają lub w inny sposób dostarczają ropę Kubie.