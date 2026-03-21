Polska 2050 ruszyła z „Kongresem Nowego Otwarcia”. Już bez nazwiska Szymona Hołowni

W Warszawie rusza zjazd krajowy oraz kongres Polski 2050 Szymona Hołowni. W planach są m.in. zmiany statutu. Partia zmieniła też nazwę.

Publikacja: 21.03.2026 12:31

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Szymon Hołownia

Bartosz Lewicki

Zjazd krajowy rozpoczął się w południe, a głównym jego punktem mają być zmiany w statucie partii, zwiększające rolę regionów w strukturze zarządzania ugrupowaniem. Po zjeździe, około południa, rozpocznie się „Kongres Nowego Otwarcia Polski 2050”, w którym bierze udział kilkuset działaczy partii z całej Polski. - Szymonie, twoje nazwisko jest już tylko twoje – powiedziała do Hołowni Pełczyńska-Nałęcz. 

https://www.facebook.com/PL2050SzymonaHolowni/videos/1667707854595126

Nowa nazwa ugrupowania to Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej. 

W rozesłanym mediom zaproszeniu zapowiedziano, że podczas kongresu „przedstawiony zostanie plan przyszłych działań partii”.

Podczas kongresu zaplanowano wystąpienie szefowej Polski 2050, minister funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz oraz założyciela partii i byłego przewodniczącego Szymona Hołowni, a także czołowych polityków partii. Polityk Polski 2050 Jan Szyszko zapowiadał „duże niespodzianki natury politycznej”.

Polska 2050 to partia centrowa. Została powołana przez Szymona Hołownię po zajęciu przez niego trzeciego miejsca w wyborach prezydenckich w 2020 r. – uzyskał on wówczas 13,87 proc. głosów. W wyborach parlamentarnych w 2023 r. partia wystartowała w koalicji z PSL-em jako Trzecia Droga, która uzyskała 14,4 proc. głosów.

Trzecia Droga została rozwiązana w czerwcu 2025 r. Od tej pory w sondażach Polska 2050 i PSL są analizowane oddzielnie. Większość ostatnich badań wskazuje, że obie partie pod względem poparcia znajdują się poniżej progu wyborczego.

W połowie lutegodoszło do rozłamu w Polsce 2050; minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska ogłosiła, że wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie i utworzyła nowy klub parlamentarny Centrum.

