Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Szymon Hołownia
Zjazd krajowy rozpoczął się w południe, a głównym jego punktem mają być zmiany w statucie partii, zwiększające rolę regionów w strukturze zarządzania ugrupowaniem. Po zjeździe, około południa, rozpocznie się „Kongres Nowego Otwarcia Polski 2050”, w którym bierze udział kilkuset działaczy partii z całej Polski. - Szymonie, twoje nazwisko jest już tylko twoje – powiedziała do Hołowni Pełczyńska-Nałęcz.
Nowa nazwa ugrupowania to Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej.
W rozesłanym mediom zaproszeniu zapowiedziano, że podczas kongresu „przedstawiony zostanie plan przyszłych działań partii”.
Podczas kongresu zaplanowano wystąpienie szefowej Polski 2050, minister funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz oraz założyciela partii i byłego przewodniczącego Szymona Hołowni, a także czołowych polityków partii. Polityk Polski 2050 Jan Szyszko zapowiadał „duże niespodzianki natury politycznej”.
Polska 2050 to partia centrowa. Została powołana przez Szymona Hołownię po zajęciu przez niego trzeciego miejsca w wyborach prezydenckich w 2020 r. – uzyskał on wówczas 13,87 proc. głosów. W wyborach parlamentarnych w 2023 r. partia wystartowała w koalicji z PSL-em jako Trzecia Droga, która uzyskała 14,4 proc. głosów.
„Czy Pani/Pana zdaniem Szymon Hołownia powinien pozostać przewodniczącym Polski 2050?" - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dl...
Trzecia Droga została rozwiązana w czerwcu 2025 r. Od tej pory w sondażach Polska 2050 i PSL są analizowane oddzielnie. Większość ostatnich badań wskazuje, że obie partie pod względem poparcia znajdują się poniżej progu wyborczego.
W połowie lutegodoszło do rozłamu w Polsce 2050; minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska ogłosiła, że wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie i utworzyła nowy klub parlamentarny Centrum.
