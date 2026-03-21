Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej ma być „lobbystą klasy średniej”

Zwracając się do zgromadzonych Pełczyńska-Nałęcz mówiła o swoim pomyśle na partię. Podkreślała, że będzie ona „lobbystą klasy średniej”. - Płaca, praca i mieszkania - to jest trójca bezpiecznej codzienności Polski 2050 - mówiła.

Jak dodała, „praca musi być dostępna w całej Polsce, a nie tylko w Warszawie, Krakowie i Gdańsku”. - Nie potrzebujemy Warszawy dla wszystkich. Potrzebujemy pracy w całej Polsce dla każdego – mówiła. - Odciążymy klasę średnią. Podwyższamy dla nich drugi próg podatkowy przynajmniej do 140 tysięcy zł - obiecywała.

Katarzyna Pełczyńska Nałęcz przekonywała, że celem Polski 2050 jest, „żeby pójść do przodu, rozwiązać problemy i nareszcie przywrócić ludziom bezpieczeństwo życia codziennego”. - Czas skończyć z karmieniem ludzi strachem, a zamiast strachu dać im nadzieję, kierunek i bezpieczeństwo - mówiła.

Dodała, że „uśmiechnięty establishment od lat patrzy na Polskę tylko przez pryzmat najlepszych dzielnic, największych polskich metropolii, zupełnie zapominając o reszcie: o zwykłych ludziach: klasie średniej, pracownikach, małych, średnich przedsiębiorcach, młodych, którzy zaczynają samodzielnie życie i próbują o własnych siłach się ustatkować”. - Czas, żeby zrobić porządek z niesprawiedliwym system podatkowym, w którym milionerzy nie płacą nic od swoich kroci, bo lokują je w fundacjach rodzinnych. W systemie, w którym luki finansowe pozwalają klasie uprzywilejowanej płacić kilka procent, kiedy nauczyciele, pielęgniarki wpadają w drugi próg podatkowy i płacą 32 proc. Ty, zwykły zjadaczu chleba, oraj i płać - na armie, na szkoły, na drogi, na kolej. A dla wybranych? Dla wybranych politycy stworzyli spółdzielnię PRP - Polskie Raje Podatkowe - z których zresztą sami też korzystają. To jest chore, to musi się skończyć! - mówiła.