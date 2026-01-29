Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wydarzenia doprowadziły do wynajęcia ochrony Grom Group przez Polską Fundację Narodową?

Jakie powiązania i relacje istnieją między Grom Group a politykami Prawa i Sprawiedliwości?

Jakie śledztwa prowadzone są przez prokuraturę w sprawie działań PFN i jej zarządu?

Umowa na ochronę z warszawską spółką Grom Group została podpisana 27 grudnia 2023 r. przez ówczesny zarząd Polskiej Fundacji Narodowej: prezesa Marcina Zarzeckiego i dwóch wiceprezesów: Michała Górasa i Cezarego Jurkiewicza. Grom Group to spółka od lat świadcząca usługi dla partii Prawo i Sprawiedliwość m.in. stałej, całodobowej ochrony prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Byli GROM-owcy chronili także Karola Nawrockiego i jego rodzinę podczas ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej

Czas wynajęcia ochrony dla biura PFN jest znamienny – koalicja dwa tygodnie wcześniej przejęła władzę i zaczęła robić porządki – m.in. odwołała zarząd TVP, co wywołało protesty w jej siedzibie. Czy zarząd fundacji narodowej obawiał się siłowego przejęcia władzy? – Wynajęcie komandosów z Grom Group, żeby chronili zarząd przed wyimaginowanymi wrogami to absurd świadczący o całkowitym odklejeniu od rzeczywistości – opowiada nam jeden z pracowników.

Ówczesny prezes PFN, Marcin Zarzecki, pytany przez nas o powody wynajęcia specjalnej ochrony w budynku Kaskady należącej do Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A., odmawia odpowiedzi. - Proszę uszanować moje stanowisko. Nie komentuję tego etapu – mówi. Po odejściu z PFN Zarzecki został zastępcą dyrektora Biura Przystanków Historia w Instytucie Pamięci Narodowej za prezesury prezesa Karola Nawrockiego, a w grudniu 2025 r. prezydent mianował go swoim kandydatem na członka Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2025–2031.

Wyjątkowo lukratywne zlecenie

W zakres umowy z Grom Group wchodziła ochrona mienia i pracowników PFN. „Stosownie do postanowień umowy PFN zleciła, a Grom Group przyjęła pod ochronę wskazane mienie i osoby znajdujące się w biurze Polskiej Fundacji Narodowej adres: al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa” – wyjaśnia nam dziś PFN. Umowa została podpisana na trzy miesiące – do 31 marca 2024 r. do godziny 16.00.