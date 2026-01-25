Aktualizacja: 25.01.2026 16:26 Publikacja: 25.01.2026 15:33
Donald Trump i Władimir Putin
Foto: PAP/Newscom
Pracownia Netherlands Atlantic Association opublikowała 20 stycznia sondaż, w którym spytała Holendrów, czy Stany Zjednoczone pomogą Europie w razie potencjalnej wojny. Wyniki nie pozostawiają złudzeń, aż 80 proc. badanych uważa, że Europejczycy nie mogą liczyć na amerykańską pomoc.
Dodatkowo większość Holendrów:
Inne badanie, sondażowni EenVandaag Opiniepanel, pokazuje, że według Holendrów Unia Europejska powinna twardo zareagować na żądania Stanów Zjednoczonych wobec Grenlandii, nawet kosztem strat gospodarczych (74 proc.). Większość uważa, że należy zwiększyć budżet na obronność (86 proc.) i zareagować militarnie, jeśli USA będzie chciało przejąć największą wyspę świata siłą (54 proc.).
Grenlandia
Foto: PAP
– W praktyce oznacza to społeczne poparcie dla zaangażowania po stronie Europy i Danii, także w wymiarze bezpieczeństwa – komentuje w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Patryk Kulpok, Polak mieszkający w Holandii, piszący dla tamtejszych mediów.
– Poznałem holenderskich żołnierzy, prowadząc tam szkolenia. Zazdroszczą Polakom wojska i poligonów, bo dużo swoich polikwidowali. Dobrze, że Holendrzy zauważyli, że w końcu należy zacząć inwestować w obronność – mówi „Rz” gen. Roman Polko, były dowódca GROM.
Holandia postanowiła w zeszłym tygodniu wysłać na Grenlandię dwóch żołnierzy w celach szkoleniowych. – Takim działaniom sprzeciwia się dziś jedynie mniejszość społeczeństwa, głównie wyborcy PVV Geerta Wildersa i FVD, czyli partii prawicowych – wskazuje Kulpok.
Z sondażu Netherlands Atlantic Association ponadto wynika, że Holendrzy dziś bardziej obawiają się Stanów Zjednoczonych niż Federacji Rosyjskiej. W najnowszym badaniu zadano otwarte pytanie o największe zagrożenie dla bezpieczeństwa Holandii i Europy. 14 proc. respondentów spontanicznie wskazało Amerykę Trumpa, a tylko 11 proc. wymieniło Rosję Putina. To ogromna zmiana. Jeszcze w 2024 r. w badaniu RTL Nieuws 62 proc. Holendrów obawiało się ataku Rosji na ich kraj, a 48 proc. spodziewało się cyberataków na infrastrukturę krytyczną ze strony Rosji.
– W Polsce też mamy ludzi od Grzegorza Brauna, którzy woleliby Putina od Zachodu. Na szczęście i u nich, i u nas to mniejszość – komentuje gen. Polko. – Nie powinno się utożsamiać prezydenta Trumpa z polityką całych Stanów Zjednoczonych, wciąż jest Kongres i cała administracja, poza tym zawsze ta władza może się zmienić – dodaje były szef GROM.
