Premier Grenlandii: Nie mam pojęcia, co zawiera porozumienie między Trumpem a NATO

Premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen przyznał, że nie zna szczegółów porozumienia, o którym prezydent USA Donald Trump rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Nielsen podkreślił, że bez zgody Grenlandii żadne ustalenia dotyczące wyspy nie mogą zostać zrealizowane.

Premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen

Trump, przemawiając w środę w Davos, mówił, że USA muszą kontrolować Grenlandię i przekonywał, iż Dania powinna przekazać swoje autonomiczne terytorium zależne Stanom Zjednoczonym. Trump podkreślał, że jest to ważne dla bezpieczeństwa narodowego USA, ale również dla bezpieczeństwa całego świata. Mówił też, że aby bronić tego terytorium przed Chinami i Rosją Stany Zjednoczone muszą posiadać je na własność.

Rozmowy Trump–Rutte o Grenlandii. Premier Frederiksen: Tylko z poszanowaniem integralności terytorialnej Danii

Po przemówieniu, w którym Trump zapewnił, że nie użyje siły, aby odebrać Grenlandię, prezydent USA spotkał się z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Po spotkaniu mówił, że uzgodniono ramy porozumienia ws. Grenlandii, które ma być korzystne dla Stanów Zjednoczonych i państw NATO. Szczegółów porozumienia nie podano, z nieoficjalnych informacji wynika, że chodzi o zgodę na to, by bazy amerykańskie na Grenlandii traktowane były jako terytorium USA (podobnie jak bazy Wielkiej Brytanii na Cyprze uważane są za brytyjskie terytorium) oraz – jak pisze brytyjski „Telegraph” – by USA miały możliwość wydobywania na Grenlandii metali ziem rzadkich bez konieczności uzyskania zgody Danii na takie wydobycie. 

Po rozmowie z Ruttem Donald Trump ogłosił, że osiągnął porozumienie. Choć nie oznacza ono pełnej kontroli nad wyspą, ma – według prezydenta USA – spełniać jego najnowsze strategiczne oczekiwania.

Premier Danii Mette Frederiksen oświadczyła, że rozmowy Trumpa i NATO na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa Arktyki są „naturalne i uzasadnione”. Zaznaczyła jednocześnie, że sojusz doskonale zna stanowisko Królestwa Danii w tej kwestii – dialog musi się odbywać przy poszanowaniu integralności terytorialnej Danii. 

Jens-Frederik Nielsen: Przedstawiliśmy czerwone linie Grenlandii

Premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen powiedział, że nie wie, jakie „konkrety” zawiera porozumienie, które prezydent Trump i sekretarz generalny NATO Mark Rutte omawiali, podkreślając, że bez zgody Grenlandii nic nie może się wydarzyć.

Po drugie, nie wiem, co jest w porozumieniu dotyczącym mojego kraju, z powodu niektórych rozmów, w których nie brałem udziału. Nie wiem też, co konkretnie jest w tej umowie, ale wiem, że mamy teraz grupę roboczą wysokiego szczebla pracującą nad rozwiązaniem dla obu stron –&nbsp;mówił premier Grenlandii.

Nielsen dodał, że Mark Rutte został poinformowany o „czerwonych liniach” Grenlandii. Obejmują one konieczność poszanowania prawa międzynarodowego, integralności terytorialnej wyspy oraz jej suwerenności.

Stanowisko NATO: Rozmowy między Danią, Grenlandią a USA będą kontynuowane

Rzeczniczka NATO Allison Hart poinformowała w przesłanym oświadczeniu, że rozmowy między Danią, Grenlandią a Stanami Zjednoczonymi będą kontynuowane. Ich celem ma być zapobieżenie umocnieniu się Rosji i Chin w Grenlandii – zarówno gospodarczo, jak i militarnie.

Jak zaznaczyła, sekretarz generalny NATO nie proponował żadnych rozwiązań, które naruszałyby suwerenność wyspy. Dodała również, że Rutte rozmawiał na temat środowych ustaleń z Mette Frederiksen oraz przewodniczącym Rady Europejskiej António Costą, ale nie kontaktował się bezpośrednio z premierem Grenlandii.

Źródło: rp.pl, Axios

