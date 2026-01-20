Aktualizacja: 20.01.2026 16:53 Publikacja: 20.01.2026 16:31
Dla Donalda Trumpa, mimo sympatii jaką ma dla Polski, najważniejsze są interesy USA
Pierwszy rok drugiej kadencji Donalda Trumpa pokazał, że jego polityka zagraniczna jest bardziej dynamiczna i nieprzewidywalna niż wcześniej. Polska pozostaje dla Waszyngtonu ważnym partnerem wojskowym, ale nie jest traktowana jako samodzielny gracz – wynika z rozmowy, którą portal WNP przeprowadził z prof. Michałem Urbańczykiem, amerykanistą z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i ekspertem Fundacji Harlana.
Zdaniem eksperta w oczach Białego Domu Polska funkcjonuje głównie jako element NATO i szerszej układanki europejskiej. Choć Donald Trump docenia nas za spore wydatki na zbrojenia i stawia za przykład dla innych sojuszników, jego uwaga jest skoncentrowana w pierwszej kolejności na sprawach wewnętrznych oraz globalnej rywalizacji z Chinami.
Znaczenie Polski wynika z jej położenia blisko Rosji i Ukrainy oraz roli w zabezpieczeniu wschodniej flanki NATO, w tym Przesmyku Suwalskiego. Jak przyznaje ekspert w rozmowie z WNP, nasz kraj nadal jest postrzegany jako część większego systemu bezpieczeństwa, a nie samodzielna siła zdolna do odstraszania Rosji.
Michał Urbańczyk przyznał również, że z perspektywy USA przedłużający się konflikt w Ukrainie może być korzystny, ponieważ osłabia Rosję i ogranicza jej wsparcie dla Chin. Jego zdaniem korzystniejsze dla Polski jest także dalsze trwanie konfliktu niż zakończenie wojny na warunkach, jakich oczekuje Moskwa.
