Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Adrian Zandberg: Weta Karola Nawrockiego są z ducha balcerowiczowskie

Karol Nawrocki jest prezydentem dużo bardziej konfederackim niż prezydentem w duchu tradycji Lecha Kaczyńskiego – ocenił Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem, komentując ostatnie weta głowy państwa.

Publikacja: 02.12.2025 10:03

Adrian Zandberg: Weta Karola Nawrockiego są z ducha balcerowiczowskie

Foto: Razem/mat.pras.

Jakub Mikulski

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta RP, przekazał w poniedziałek w mediach społecznościowych, że Karol Nawrocki podjął decyzję o zawetowaniu ustawy o rynku kryptoaktywów. Przekonywał przy tym, że głowa państwa korzysta z konstytucyjnej prerogatywy tylko wtedy, kiedy przepisy zagrażają wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa. To drugie w ostatnim czasie weto ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Finansów – w ubiegłym tygodniu prezydent nie podpisał nowelizacji ustawy o fundacjach rodzinnych. 

Prezydent Karol Nawrocki zawetował kolejną ustawę. Adrian Zandberg komentuje

Zdaniem Adriana Zandberga rynek kryptowalut wymaga regulacji. – To jest dla mnie oczywiste. Jest też oczywiste i mało zaskakujące, że prezydent Nawrocki jest prezydentem dużo bardziej konfederackim, niż prezydentem w duchu tradycji Lecha Kaczyńskiego chociażby. Więc ja nie jestem tymi wetami zaskoczony – stwierdził w TVP Info. 

Czytaj więcej

Prezydent RP Karol Nawrocki przemawia podczas uroczystości z okazji Dnia Podchorążego i 195. rocznic
W sądzie i w urzędzie
Prezydent Karol Nawrocki podpisał cztery ustawy, jedną zawetował

Współprzewodniczący partii Razem ocenił, że dwa ostatnie weta prezydenta – do ustawy o rynku kryptoaktywów i ustawy o fundacjach rodzinnych, są „z ducha balcerowiczowskie”. – Są takie opowieści, że nie wolno regulować, że trzeba pozwolić bogatym się bogacić – zwrócił uwagę. – Prawda jest taka, że mamy z tymi fundacjami rodzinnymi w Polsce problem na własne życzenie. Mówię o tym, bo my w Razem byliśmy jedynymi w Sejmie, którzy kiedy ta źle skonstruowana ustawa była przyjmowana, głosowaliśmy przeciw. Wtedy wszyscy mówili, że to jest super, że to jest tylko kwestia sukcesji w małych firmach rodzinnych – zauważył. 

Kto korzysta z fundacji rodzinnych? Adrian Zandberg mówi o „patologii”

– Mówiliśmy wtedy, bezskutecznie przekonując resztę parlamentu (...), że to się skończy tak, że wprowadzamy sobie dziurę do systemu podatkowego, z której różni nieuczciwi ludzie będą korzystać – podkreślił poseł Razem. Jego zdaniem zawetowana przez prezydenta nowelizacja to „zajęcie się drobnym elementem większego problemu”. – Szkoda, że to nie zostanie wprowadzone, bo to trzeba uszczelnić. Ale aby była jasność – to, co rząd zaproponował, było skrajnie niewystarczające. Tam tych patologii jest dużo więcej – powiedział Zandberg. W jego ocenie z fundacji rodzinnych korzystają m.in. „oszuści, którzy wykorzystują tę instytucję do tego, żeby obniżać dochody budżetu państwa”. 

Reklama
Reklama

Polityk Razem przyznał jednak, że ostatnie weto prezydenta nie jest dla niego zaskoczeniem, a Karol Nawrocki „grał w otwarte karty” w tej sprawie. – Przecież w trakcie kampanii wyborczej jasno mówił o tym, jak blisko jest mu do Konfederacji, podpisywał jakieś wspólne pakty czy zobowiązania ze Sławomirem Mentzenem, więc jesteśmy dokładnie w tym miejscu, w którym było wiadomo, że będziemy – podsumował. 

Dlaczego Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów

Rzecznik prezydenta, wyjaśniając w poniedziałek weto w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów, napisał, że według prezydenta przepisy dotyczące blokowania domen były „niejasne i stwarzały pole do nadużyć”, a ich stosowanie mogłoby pozbawiać obywateli dostępu do cyfrowych środków „za pomocą jednego kliknięcia”. Wskazywał również na alternatywę stosowaną w Unii Europejskiej, czyli proste listy ostrzeżeń zamiast odcinania całych serwisów, oraz zwracał uwagę na nadmierną objętość ustawy i zbyt wysokie opłaty nadzorcze, które jego zdaniem faworyzowałyby duże korporacje kosztem mniejszych firm i innowacji.

Minister finansów Andrzej Domański ocenił te argumenty zupełnie inaczej, podkreślając, że prezydent zawetował ustawę „wbrew klientom i inwestorom rynku kryptoaktywów”, a brak regulacji oznacza, że osoby korzystające z takich usług pozostaną bez ochrony. Dodał, że projekt miał dostosować polskie przepisy do unijnego rozporządzenia MiCA i zapewnić nadzór KNF nad sektorem, a jego odrzucenie – jak wskazywał – utrwala chaos i uniemożliwia uporządkowanie rynku.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Razem Prezydent Rzeczypospolitej Adrian Zandberg Karol Nawrocki

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta RP, przekazał w poniedziałek w mediach społecznościowych, że Karol Nawrocki podjął decyzję o zawetowaniu ustawy o rynku kryptoaktywów. Przekonywał przy tym, że głowa państwa korzysta z konstytucyjnej prerogatywy tylko wtedy, kiedy przepisy zagrażają wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa. To drugie w ostatnim czasie weto ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Finansów – w ubiegłym tygodniu prezydent nie podpisał nowelizacji ustawy o fundacjach rodzinnych. 

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Marcin Przydacz
Polityka
Marcin Przydacz o zadośćuczynieniach od Niemiec: Donald Tusk chce przyjmować na siebie odpowiedzialność
Prezydent Karol Nawrocki i ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda
Polityka
Rząd będzie miał swój szczyt medyczny. Jest odpowiedź na ruch Karola Nawrockiego
Włodzimierz Czarzasty
Polityka
Czarzasty: Nie lepiej powiedzieć prezydentowi „nie dawaj ustaw, z których się śmieją?”
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Prezydent Karol Nawrocki
Polityka
Kolejny dobry sondaż dla Karola Nawrockiego. Spora jest grupa niezdecydowanych
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama