Jak było w rzeczywistości? Zdaniem serwisu Konkret24 luksusowe BMW kupiono już rok temu w ramach przetargu z okazji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, a z identycznego samochodu korzysta premier Donald Tusk. Zaś w tle tych medialnych przepychanek Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta rzeczywiście zabrało się za zakup limuzyn.

Prezydenccy urzędnicy napisali wprost w dokumentacji przetargowej, że szukają limuzyn

Przetarg został ogłoszony w drugiej połowie września, a za kilka dni mija termin składania ofert. Nie dotyczy on zakupu samochodów, lecz ich najmu na trzy lata, co jest rozwiązaniem coraz częściej stosowanym przez urzędy państwowe, ułatwiającym pozbycie się wyeksploatowanych maszyn, co zawsze było problemem w przypadku zwykłego kupna.

I w przypadku przetargu Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta można z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że dotyczy on limuzyn. Bo takiego właśnie słowa użyto w dokumentacji przetargowej.

Może to zaskakiwać, bo urzędnicy z różnych instytucji raczej starają się nie stosować tego słowa w przetargach, by uniknąć kontrowersji. Zamiast tego piszą np., że poszukują „sedanów” i podają klasę aut. Tym razem Kancelaria Prezydenta napisała wprost: „zamówienie podstawowe obejmuje wynajem ośmiu samochodów osobowych – limuzyn z segmentu E o napędzie spalinowym lub hybrydowym/plug-in”.

Co poza tym wiadomo o ich parametrach? W dokumentach przetargowych zapisano m.in., że samochody mają mieć napęd o mocy co najmniej 210 kW (czyli 285,6 KM), napęd na wszystkie osie, minimum 4850 mm długości nadwozia, a także bogate wyposażenie, takie jak: automatyczna skrzynia minimum siedmiobiegowa, adaptacyjne reflektory LED, aktywny tempomat, skórzana tapicerka, nawigacja z mapami Europy, felgi 19 cali i zestaw opon zimowych klasy premium.