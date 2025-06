Odnosząc się do exposé Donalda Tuska poseł PiS ocenił, że premier „nic nowego nie powiedział, nic zaskakującego”. Zaznaczył też, że w środę na Zamku Królewskim odbyło się uroczyste wręczenie Karolowi Nawrockiemu uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie stwierdzenia wyniku wyborów prezydenckich. - PKW zaprosiła wszystkie władze Rzeczypospolitej Polskiej. Nie było prezesa Rady Ministrów, nie było marszałka Sejmu, nie było marszałek Senatu. Tak to wygląda - zauważył. Przyznał, że pojawili się politycy PSL - wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

Poseł PiS Przemysław Czarnek podczas uroczystości wręczenia prezydentowi-elektowi Karolowi Nawrockiemu uchwały PKW ws. stwierdzenia wyniku wyborów prezydenckich Foto: PAP/Marcin Obara

Przemysław Czarnek prognozuje upadek rządu Donalda Tuska

Czy wotum zaufania dla rządu Tuska to koniec marzeń PiS-u o tym, by jeszcze w tej kadencji Sejmu zmieniła się koalicja rządząca? - Nie - odparł Przemysław Czarnek. - Wiedzieliśmy, że to wotum zaufania zostanie mu (rządowi - red.) udzielone, że temu służy również ten czas pomiędzy pomysłem a 11 czerwca, na który została wyznaczona ta sytuacja. Służyły te dni do tego, żeby przycisnąć do muru koalicjantów, wziąć ich za gardło i powiedzieć: jeszcze musicie udzielić mi wotum zaufania - mówił.

Były szef resortu edukacji przekonywał, że podobne sytuacje „zawsze kończyły się bardzo bliskim” upadkiem rządu. W tym kontekście przywołał przykład gabinetu Leszka Millera i wotum zaufania z 2003 r.

„To jest koniec tego rządu, tylko lekko odroczony”

Czarnek zgodził się z oceną, że środowe wotum zaufania to wróżba, że rząd upadnie. Wyraził przy tym pogląd, iż fakt, że Tusk zdecydował się na ten ruch, świadczy o jego „niebywałej słabości”. Poseł PiS przekonywał, że podczas exposé premiera ministrowie mieli posępne twarze. - Wszyscy widzą, że ten rząd upada. Kiedy to nastąpi? Tego nie jestem w stanie przewidzieć, ale jestem przekonany, że przed 2027 rokiem – oświadczył.