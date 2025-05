Z kolei Karol Nawrocki, prezes IPN i kandydat popierany przez PiS, określany był jako Wrotki (nawiązanie do nazwiska) lub hantle, co z kolei było aluzją do tego, że w pierwszej części kampanii wyborczej Nawrocki często pokazywał się na siłowni, a Trzaskowski na jednym z wieców kpił, że gdy Nawrocki pojedzie do Białego Domu do Donalda Trumpa, wówczas wyjmie z teczki hantle. Przez wzgląd na częste pojawianie się na siłowni w pierwszej fazie kampanii Nawrocki był też czasem określany jako „sztanga” (w jednym z nagrań na Facebooku kandydat na prezydenta pokazywał, jak podnosi sztangę).

Wybory prezydenckie 2025: Sławomir Mentzen czyli hulajnogi, Adrian Zandberg - tuńczyk

Sławomir Mentzen pojawiał się na bazarku jako „hulajnoga” czy „hulajnogi” – to nawiązanie do sposobu, w jaki kandydat Konfederacji na prezydenta opuszczał wiece wyborcze – czasem biegiem, czasem odjeżdżając na hulajnodze elektrycznej (Mentzen tłumaczył, że spieszył się na kolejne spotkania z wyborcami, jego przeciwnicy mówili, że chce w ten sposób unikać pytań dziennikarzy).

Adrian Zandberg określany był jako Tuńczyk – w związku z tym, że nazwa tej ryby różni się tylko jedną literą od słowa Duńczyk, jak często mówi się o kandydacie partii Razem na prezydenta, co wynika z tego, że dzieciństwo Zandberga spędził w Danii.

Grzegorza Brauna, kandydata Konfederacji Korony Polskiej, określano jako „gaśnicę", co nawiązywało do incydentu z udziałem Brauna w Sejmie – w czasie, gdy kandydat na prezydenta był posłem (dziś jest europosłem), podczas uroczystości religijnej w Sejmie, za pomocą gaśnicy zgasił chanukiję. Braun tłumaczył to swoim krytycznym stosunkiem do promowania judaizmu w Sejmie.