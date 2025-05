Poparcie znacznie wyższe niż to, które notowali, gdy rozpoczynali kampanię, mają obecnie kandydaci lewicy – Magdalena Biejat i Adrian Zandberg (w zależności od sondaży od 4 do nawet 7 proc. przy początkowym poparciu w sondażach na poziomie 1–2 proc.), ale też kandydat Konfederacji Korony Polskiej, Grzegorz Braun, który w ostatnich badaniach osiąga poparcie rzędu 4 proc. (startował z poziomu ok. 1 proc.).

Sondaż: 14 proc. badanych z wykształceniem wyższym za największe pozytywne zaskoczenie uważa Magdalenę Biejat

Uczestników badania SW Research dla rp.pl spytaliśmy, który z kandydatów – ich zdaniem – był największym pozytywnym zaskoczeniem.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

25 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie było takiej kandydatki ani takiego kandydata.

Najwięcej respondentów – 9,8 proc. – wskazało w odpowiedzi Magdalenę Biejat.