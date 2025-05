W czwartek przed godziną 14:00 politycy Prawa i Sprawiedliwości wystąpili na konferencji prasowej, dotyczącej ostatnich wydarzeń z kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi. - Jest sprawa naprawdę bardzo ważna, bo odnosząca się już nie tylko do tych wyborów, tylko po prostu do polskiej praworządności, demokracji, do polskiego państwa - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- Wychodzą na jaw różnego rodzaju, tak naprawdę nie mające znaczenia papiery, ale takie, które powinny być strzeżone, przecież są w tej chwili bardzo rozbudowane przepisy dotyczące strzeżenia różnego rodzaju danych odnoszących się do obywateli. A te materiały krążą, krążą w internecie. Jeśli wierzyć panu Brejzie (europosłowi KO Krzysztofowi – red.) to stamtąd je uzyskał i nie wiadomo na jakiej zasadzie, na jakiej podstawie prawnej, nie wiadomo skąd... Zapewniają, że to nie są materiały z procesów sprawdzeniowych związanych z działalnością ABW. Tutaj nie można mieć stuprocentowej pewności – mówił były premier.

Zapowiedział, że w omawianej przez niego sprawie PiS złoży zawiadomienie do prokuratury, wystąpi o zwołanie posiedzenia sejmowej komisji ds. służb specjalnych oraz powiadomi o wszystkim OBWE.

