Karol Nawrocki w Białym Domu. Wziął udział w uroczystości z udziałem Donalda Trumpa

- Rząd polski na czele z Donaldem Tuskiem doprowadził te relacje do ciężkiej sytuacji, co pobrzmiewało podczas mojej wizyty w Białym Domu. To była okazja do tego, abym mógł przedstawić swoje postulaty, swoje programy, swoją wizję polityki międzynarodowej jako kandydat na urząd prezydenta Polski. Była to możliwość zaprezentowania wielu ważnym osobom tego, jak patrzę na relacje międzynarodowe, na rolę Polski i na relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi – mówił podczas konferencji prasowej Nawrocki.

Jak informuje TV Republika, w Ogrodzie Różanym Białego Domu odbyło się spotkanie prezydenta Donalda Trumpa z uczestnikami Narodowego Dnia Modlitwy – wydarzenia ustanowionego po II wojnie światowej przez prezydenta Harry’ego Trumana. Od lat 80. dzień ten odbywa się w każdy pierwszy czwartek maja.

Wśród gości znalazł się Karol Nawrocki. Po spotkaniu Nawrocki odbył również spotkania na Kapitolu z członkami Kongresu. Tematem rozmów były – jak podano - obronność, kontrakty energetyczne oraz stacjonowanie wojsk amerykańskich na terytorium Polski.