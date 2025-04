Czy rząd Donalda Tuska przetrwa porażkę kandydata koalicji rządzącej w wyborach prezydenckich?

Adam Bielan był też w Radiu Plus pytany, co jego zdaniem stanie się, jeśli koalicja rządząca, tworzona przez Koalicję Obywatelską, PSL, Polskę 2050 i Lewicę, nie wygra wyborów prezydenckich, których pierwsza tura odbędzie się 18 maja. Czy w przypadku wygranej Karola Nawrockiego politycy Prawa i Sprawiedliwości mają już plan i myślą o kolejnych ruchach, np. dotyczących parlamentu?

Jeżeli kandydat rządowy Rafał Trzaskowski nie wygra wyborów, będziemy mieć w naszym kraju po prostu znacznie więcej wolności. Adam Bielan

- Jeżeli kandydat rządowy Rafał Trzaskowski, zastępca Donalda Tuska w Platformie Obywatelskiej, nie wygra wyborów, nie dojdzie do tego wymarzonego przez polityków Platformy Obywatelskiej, a wypowiedzianego przez Grzegorza Schetynę „domknięcia systemu”, będziemy mieć w naszym kraju po prostu znacznie więcej wolności - odparł polityk.

Dopytywany, czy rząd upadnie, czy przetrwa, Adam Bielan odrzekł, że to pytanie do premiera Donalda Tuska. - Wiemy, że ta koalicja składa się bodaj z jedenastu czy dziesięciu partii, to najszersza koalicja znana mi od połowy lat 90. Widać wyraźnie, jak w tej koalicji trzeszczy, widzieliśmy niedawno aferę w Senacie, publiczną wymianę zdań pomiędzy wicemarszałkiem Senatu a panią marszałek Senatu (chodzi o zarzuty i późniejsze przeprosiny Michała Kamińskiego wobec Małgorzaty Kidawy-Błońskiej - red.), zarzucanie sobie ubeckich metod - powiedział.

- Te wszystkie trupy są w tej chwili chowane po szafach, byleby dotrwać do wyborów prezydenckich, ale jeżeli Rafał Trzaskowski przegra te wybory - a głęboko wierzę, że tak się stanie - to one oczywiście z tej szafy wypadną - prognozował.