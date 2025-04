Poseł PiS Andrzej Śliwka: Doszło do rzeczy skandalicznej

W poniedziałek na konferencji prasowej zorganizowanej przed siedzibą TVP do sprawy debaty odnieśli się posłowie PiS. - Jesteśmy tu z interwencją poselską w nieformalnym sztabie wyborczym Rafała Trzaskowskiego, czyli w Telewizji Polskiej w likwidacji, a mamy wiele pytań do tych, którzy są tu z nadania właśnie Rafała Trzaskowskiego, pana Syguta (Tomasza, dyrektora generalnego spółki Telewizja Polska w likwidacji - red.), pana Gorgosza (Daniela, likwidatora spółki TVP S.A. - red.), pana Sajóra (Grzegorza, szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej - red.). To są te osoby, które walczą o to, żeby Rafał Trzaskowski w tej kampanii wyborczej był pokazywany inaczej, oni pomagają mu nakładać maski na twarz - powiedział poseł Andrzej Śliwka.

- W piątek doszło do rzeczy niebywałej i skandalicznej, takiej, której nigdy nie było po 1989 r. - ocenił. Dodał, że Rafał Trzaskowski chciał zorganizować debatę, która pierwotnie miała odbyć się w formule jeden na jednego. - Później przy proteście pozostałych kontrkandydatów pojawiła się forma rozszerzenia jej - zaznaczył. - Ta debata, którą on organizował, była - jak mówił na początku sztab Rafała Trzaskowskiego - realizowana przez Telewizję Polską w likwidacji. (...) Sama Telewizja Polska w likwidacji to bardzo oprotestowywała, mówiła że to jest nieprawda, ale my chcemy to sprawdzić - oświadczył Śliwka.

„Widzimy, że coś tu nie pasuje”

- Nie było takiej sytuacji po 1989 r., gdzie sztab realizował takie wydarzenie; po pierwsze: nie podpisał tego, że ta debata została sfinansowana ze środków komitetu wyborczego Rafała Trzaskowskiego, a po drugie (...) sztab nie rozliczył się z tych kosztów - kontynuował. - W ramach naszych uprawnień uzyskaliśmy umowę między zarządem OSiR w Końskich a spółką Dom Mediowy AM Studio sp. z o.o. To spółka pana Andrzeja Moebusa - mówił poseł dodając, że Moebus to „przyjaciel Donalda Tuska, Sławomira Nowaka od haratanie w gałę” oraz że spółka AM Studio organizowała „wiele imprez Platformy Obywatelskiej”. - Ta spółka realizuje kampanię Rafała Trzaskowskiego jeżeli chodzi o wydarzenia, a smaczkiem w tym wszystkim jest to, opublikował dziennik „Rzeczpospolita”, (...) że spółka AM Studio będzie zajmowała się piknikiem na tysiąclecie Królestwa Polskiego - mówił polityk Prawa i Sprawiedliwości, wspominając o artykule „Rz” i o tym, że według nieoficjalnych ustaleń koszt pikniku to ok. 20 mln zł (ustawa - Prawo zamówień publicznych - wymaga stosowania przepisów przetargowych dla wartości powyżej 130 tys. zł).

- Widzimy, że coś tu nie pasuje. Według naszych informatorów widać wyraźnie, że te dwa wydarzenia miały związek przyczynowo-skutkowy i są ze sobą powiązane. I dlatego będziemy składali zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie - powiedział Andrzej Śliwka. - To powinno zostać sprawdzone przez prokuraturę. Mam nadzieję, że ta sprawa nie zostanie ukręcona tak jak wiele innych spraw, które są w obecnej prokuraturze pod nadzorem Adama Bodnara - dodał.