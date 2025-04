Magdalena Biejat o obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców: Chodzi o to, by jeden z kandydatów na prezydenta miał sukces

Biejat rozmawiała też z prezydentem o składce zdrowotnej i systemie ochrony zdrowia. To właśnie apel Biejat o weto ustawy obniżającej składkę zdrowotną dla części przedsiębiorców (ustawa, przyjęta głosami KO i Trzeciej Drogi, jest obecnie procedowana przez Senat). Lewica sprzeciwia się obniżeniu składki. – Konieczne jest zawetowanie tej ustawy, bo ta ustawa jest po prostu szkodliwa. Obiecałam środowiskom pacjentów, osób z niepełnosprawnościami, pracowników i menedżerów ochrony zdrowia, że zrobię wszystko, aby przestać demolować ochronę zdrowia. Że nie będę się godzić na to, by publiczna ochrona zdrowia padała ofiarą kampanii wyborczej i tego, że jeden z kandydatów koniecznie musi mieć sukces, zanim ta kampania się skończy – powiedziała.

Czas najwyższy, abyśmy w polityce skupiali się na tym, jak budować inwestycje w Polsce, jak budować ochronę zdrowia, jak rozwiązywać problemy Polaków, a nie na tym, czy osoby LGBT to ludzie Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu

– Jeśli w tej sprawie trzeba było pójść do prezydenta Dudy i z nim rozmawiać, to poszłam do prezydenta Dudy. Bo będę walczyć do końca o to, żeby system działał, żeby system naprawiać, a nie go demontować. I nie wierzcie państwo w zapewnienia, że ta zmiana, którą przeprocedował Sejm, będzie służyć najmniej zarabiającym przedsiębiorcom. To nieprawda. Osoby takie jak fryzjerki, szewcy, kwiaciarki, które zarabiają w okolicach średniej krajowej, zyskają na tym może 100–200 złotych. W tej chwili wizyta u specjalisty kosztuje więcej. Najwięcej zyskają ci, którzy zarabiają po 30, 40, 50 tys. zł miesięcznie. Szefowie banków, prawnicy, których stać na to, by solidarnie dokładać się do ochrony zdrowia – przekonywała kandydatka Lewicy na prezydenta.

Biejat ostrzegła też, że zmiana prawa będzie zachęcała pracowników, żeby przechodzili na samozatrudnienie. – Dziś mają prawo czuć się jak frajerzy. Ci, którzy zarabiają 8 tys. zł miesięcznie, będą odprowadzali wyższą składkę niż ci, którzy są na jednoosobowej działalności gospodarczej – wyjaśniła. Jak dodała, w związku z tym minister finansów Andrzej Domański nie może wiedzieć, ile finalnie ta zmiana prawa będzie kosztować budżet, ponieważ nie sposób ustalić, ile osób zdecyduje się na taki krok.

– Prezydent Duda z większością z tych argumentów się zgodził. Powiedział, że w jego opinii ta ustawa w tym kształcie jest nie do zaakceptowania. Ale czeka na decyzję Senatu – podsumowała.