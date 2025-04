Ukraina: Jakie zabytki odnawiają Polacy z budżetu ministerstwa kultury?

Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas prowadzi konserwację książek z Biblioteki Poturzyckiej, która została założona na początku XIX wieku przez Józefa Kalasantego Dzieduszyckiego. Biblioteka liczyła, przypomina Instytut Polonika, ponad 50 tysięcy rękopisów, m.in. Juliusza Słowackiego, inkunabułów, w tym listy Jana Długosza, atlasów, rycin.

Odnawiają książki z Biblioteki Poturzyckiej

W poprzednim roku przywrócono świetność blisko 20 obiektom z tych zbiorów. Odnowiono m.in. dzieło polskiego przyrodoznawcy Jana Jonstona, dzieło Karola Linneusza, szwedzkiego lekarza i przyrodnika, „Przegląd gospodarstwa lasowego na podstawie regulacyi z roku 1856”, w którym są opisane dobra poturzyckie, i encyklopedię opracowaną przez francuskiego badacza Jeana Guillaume’a Bruguière’a.

W tym roku na odnawianie zabytków związanych z polskim dziedzictwem, które znajdują się w innych państwach, zostanie przeznaczonych 7 mln złotych. Część z nich będzie realizowanych w Ukrainie. Jednym z ciekawszych będą prace prowadzone w zamku w Podhorcach, który znajduje się sto kilometrów na wschód od Lwowa. Założenie to powstało w pierwszej połowie XVII wieku dla hetmana Stanisława Koniecpolskiego. To właśnie to miejsce zostało wykorzystane na plener dla rezydencji Radziwiłłów w Kiejdanach w czasie realizacji filmu „Potop” Jerzego Hoffmana.

Prace w zamku w Podhorcach

Melania Dzieduszycka, sekretarz rady Związku Rodowego Dzieduszyckich herbu Sas, poinformowała nas, że celem projektu jest uratowanie ściany północno-wschodniego alkierza zamku w Podhorcach, który uchodził za jeden z piękniejszych obiektów pałacowych będących rezydencją królewską, nazywany kiedyś Wersalem wschodu. Przypomniała, że w lipcu 2024 roku doszło do uszkodzenia bloku alkierza, dlatego konieczne jest podjęcie prac naprawczych, aby nie doszło do katastrofy budowlanej.