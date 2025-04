W rozmowie z dziennikarzami prezydent USA Donald Trump odniósł się do rozmowy Steve’a Witkoffa – jego specjalnego wysłannika ds. Bliskiego Wschodu – z Władimirem Putinem. 11 kwietnia polityk spotkał się bowiem z przywódcą Rosji w Petersburgu. Rozmowa – jak podawały amerykańskie media – trwała ponad cztery i pół godziny.

Donald Trump po rozmowie Witkoffa z Putinem: jest taki moment, w którym trzeba przestać gadać

- Mamy wiele walk na całym świecie i myślę, że wkrótce będziemy mieli wiele dobrych wiadomości o niektórych z nich. Zobaczymy, jak to pójdzie, ale to był interesujący weekend. Myślę, że mamy całkiem dobre wiadomości o niektórych konfliktach - powiedział Donald Trump, odnosząc się do rozmowy Steve’a Witkoffa z Władimirem Putinem, a także do rozmów jego wysłannika z szefem irańskiego MSZ w Omanie.

- Myślę, że (kwestia red.) Ukraina-Rosja może iść ok - stwierdził prezydent USA. - Ale wkrótce się o tym przekonamy. Jest taki moment, w którym trzeba przestać gadać, tylko (zacząć - red.) działać. Zobaczymy, co się stanie, ale myślę, że idzie to dobrze - zaznaczył.

Mówiąc o rozmowach w sprawie irańskiego programu atomowego Trump także stwierdził, że idą „ok”. Dodał jednak, że nie chce o tym rozmawiać, gdyż „nic się nie liczy, dopóki się tego nie załatwi”.