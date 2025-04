Grzegorz Braun podkreślił wagę kwestii bezpieczeństwa. - To jest zadanie państwa, zadanie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Gdybyście państwo chcieli mi ten urząd powierzyć, to tak pojmuję jego sens i cel - dbać o bezpieczeństwo w makroskali geostrategicznej, w mikroskali bezpieczeństwa ludzkiego życia w Rzeczpospolitej - dodał. Zastrzegł, że nie wygłosi pełnego programu. Przekonywał przy tym, że nie jest „królikiem z cylindra” ani „portretem pamięciowym”. - To ważne, że wraz z moim sztabem (...) nie namawiamy państwa na kota w worku. Ja już z tego worka dawno wylazłem i zdążyłem się zaprezentować. Każdy, kto bez złej woli odnotował moją obecność w życiu publicznym wie, na czym mi zależy - zaznaczył.

Kandydat na prezydenta Grzegorz Braun na swojej konwencji wyborczej w Krakowie Foto: PAP/Art Service

Grzegorz Braun: Chcemy, żeby Polak mógł swoje dzieci po polsku na Polaków wychować

- Moja trójka na te wybory prezydenckie: precz z komuną, precz z eurokomuną, precz z żydokomuną - powiedział Braun. Zebrani zareagowali aplauzem i zaczęli skandować nazwisko kandydata Korony. - To nie mnie przecież fetujecie i nagradzacie, tylko oddychacie z ulgą, że można od czasu do czasu prostym słowem, krótkim zdaniem odnieść się do rzeczywistości, a nie owinąć w bawełnę, powiedzieć coś naprawdę, a nie dla kampanijnego picu - skomentował europoseł.

Braun odniósł się do wygłoszonych przez siebie haseł. - Niech się nikt nie boi, że my tu idziemy z jakimś programem walki ras i klas, że nasze po trzykroć „precz” komukolwiek zagraża. Nie, bo nasza chata z kraja, bo mamy obowiązki polskie, bo my tylko i aż chcemy, żeby Polak w Polsce będąc gospodarzem mógł swoje dzieci po polsku na Polaków wychować, wykształcić i doczekać się jeszcze tych pięknych chwil, kiedy młodzi ludzie dorośleją i przejmują polskie obowiązki. Tego chcemy się doczekać i nie pozwolimy, żeby tę naszą przyszłość odbierano nam przez odbieranie nam naszych dzieci, fizycznie, dosłownie i w przenośni. Nie zgodzimy się na to, żeby na naszych dzieciach eksperymentować. (...) Nie zgodzimy się na to, żeby nasze dzieci deprawować, dezinformować - mówił w Krakowie lider Korony. - Głoszę program nietolerancji dla deprawacji i dezinformacji polskich dzieci w szkołach - dodał.

„Nie będzie żadnych centrów integracji cudzoziemców”. Grzegorz Braun o swoim programie

- Nie pozwolimy na doprowadzanie narodu do bankructwa – deklarował Grzegorz Braun, po czym wymienił kilka swoich „zobowiązań wyborczych”. - Nie będzie żadnych centrów integracji cudzoziemców za mojej kadencji. Na wojnę nie puszczę Wojska Polskiego, bo go tu, w Polsce, potrzebujemy. Wracamy do węgla. (...) Wznawiamy ekshumacje w Jedwabnem – wyliczał. - Ekshumacje wołyńskie to nie jest handel „starymi trupami”, to jest polska racja stanu – podkreślił, odnosząc się do słów szefowej klubu Lewicy Anny Marii Żukowskiej.