18:33 Krzysztof Stanowski dojechał do Końskich. Chociaż "nie ma dojazdu"

"Ktoś kiedyś metaforycznie powiedział, że wybory wygrywa się w Końskich. I teraz te cymbały jeżdżą do tych Końskich, chociaż nie wiedzą po co, bo ktoś tak kiedyś powiedział. A tu nawet nie ma dobrego dojazdu" - powiedział w poście na X kandydat w wyborach prezydenckich Krzysztof Stanowski.

18:22 Rafał Trzaskowski proponuje rozszerzenie debaty

- Słyszę, że do Końskich zmierza wielu kandydatów. Z szacunku dla nich, a przede wszystkim z szacunku dla wyborców, trzeba tę debatę rozszerzyć - powiedział po godzinie 18 Rafał Trzaskowski.



18:12 Joanna Senyszyn "w drodze na ratunek Trzaskowskiemu"

"Bo byłoby żenujące, gdyby debatował sam że sobą albo tylko w ramach koalicyjnego towarzystwa wzajemnej adoracji" -napisała niezależna kandydatka.

17:55 Szefernaker zarzuca TVP kłamstwo

Paweł Szefernaker zdementował stwierdzenie TVP, zawarte w odpowiedzi na pismo Szymona Hołowni (wpis z godz.16:32), jakoby organizatorami debaty w Końskich miały być „sztaby wyborcze dwóch kandydatów”.



"Kłamstwo TVP! Nie jesteśmy organizatorami żadnej debaty w Końskich!" - napisał szef sztabu wyborczego KarolaNawrockiego.

17:45 Szef TV Republika: Dziennikarz poturbowany przez ochronę Trzaskowskiego trafił do szpitala

Tomasz Sakiewicz przekazał, że poszkodowany podczas wczorajszej przepychanki w Wieluniu dziennikarz Telewizji Republika Janusz Życzkowski dziś gorzej się poczuł i trafił do szpitala.



Do incydentu doszło po spotkaniu Trzaskowskiego z wyborcami. Mimo że nie była przewidziana konferencja prasowa, Życzkowski próbował zadać pytanie, zastępując Trzaskowskiemu drogę do samochodu. Doszło do przepychanki z ochroniarzami.



17:39 Sztab Hołowni próbuje uzgodnić zasady uczestnictwa w debacie

W tym celu – jak dotąd bezskutecznie – prosił o kontakt sztab Rafała Trzaskowskiego.



17:28 Polsat News: Postawimy tyle tyle mównic, ile będzie trzeba

Jedna z telewizji organizujących zaplanowaną na dziś debatę, Polsat News, zapowiedziała, że w hali w Końskich, gdzie ma się ona odbyć, stanie „tyle mównic, ile będzie trzeba”. Obecnie stoi ich pięć.



Telewizja Polsat News, w przeciwieństwie do TVP i TVN24, była także zwolennikiem dopuszczenia Telewizji Republika i wPolsce.pl do uczestnictwa w debacie.



17:16 Były prezes TVP o "cwaniaczkach od Trzaskowskiego"

"Cwaniaczki od Rafała Trzaskowskiego chciały odczarować klęskę jego absencji na debacie TVP w Końskich sprzed pięciu lat, która kosztowała go przegraną w wyborach "napisał Jacek Kurski na X.

17:14 TVP dementuje informacje o finansowaniu i organizacji debaty w Końskich

"Telewizja Polska nie finansuje dzisiejszej debaty w Końskich. Telewizja Polska nie jest organizatorem dzisiejszego wydarzenia" - czytamy na X.

16:59 Prof. Markowski o kampanii wyborczej: Brak liderów, brak wizji

Profesor Radosław Markowski mówił w piątek w Radiu Kraków, że debata dwóch głównych kandydatów jeszcze przed pierwszą turą wyborów, jest „naruszeniem dobrych obyczajów”, ponieważ na tym etapie wszyscy kandydaci powinni mieć równe szanse.

Markowski skrytykował też większość kandydatów. Jego zdaniem Rafał Trzaskowski nie wykorzystuje swojego potencjału i straci kilka milionów głosów w stosunku do wyniku w 2020, a kandydatura Karola Nawrockiego budzi wątpliwości ze względu na kontakty „szemranymi osobistościami podziemia polskiego”.

16:38 Sławomir Mentzen tłumaczy, dlaczego nie jedzie do Końskich

- Chcę rozmawiać o Polsce. Ale chcę rozmawiać w normalnych warunkach, w ustalonym wcześniej terminie, bez proszenia się w ostatniej chwili o udział w debacie, na którą nie jest się zaproszonym – powiedział kandydat Konfederacji.

16:35 Zandberg rezygnuje z udziału w debacie w Końskich

Poseł Partii Razem Adrian Zandberg ocenił, że wyścigi dotyczące udziału w debacie w Końskich są niepoważne. - Ja w tym cyrku nie mam zamiaru brać udziału – oświadczył dodając, że wybiera się na poniedziałkową debatę w Telewizji Republika.

16:32 TVP o debacie w Końskich: "Wydarzenie nie jest debatą"

Szymon Hołownia, kandydat Trzeciej Drogi, zamieścił w mediach społecznościowych odpowiedź w sprawie organizacji debaty w Końskich:



Jest to odpowiedź na zadane 10 kwietnia pytanie sztabu wyborczego Hołowni:



16:28 Burmistrz Końskich: Halę na debatę wynajęła TVP

Według nieoficjalnych informacji, które pojawiają się w mediach społecznościowych, burmistrz Końskich potwierdził, że halę na debatę wynajęły i wspólnie finansują TVP i sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego.



16:19 Debata o debacie. Czy dojdzie do debaty kandydatów w wyborach prezydenckich 2025?

Dwa tygodnie temu Karol Nawrocki, popierany przez PiS kandydat na prezydenta, zaproponował kandydatowi Koalicji Obywatelskiej Rafałowi Trzaskowskiemu debatę o bezpieczeństwie w Końskich. Wiceprzewodniczący PO odpowiedział po ok. 10 dniach, zapraszając Nawrockiego na piątek na debatę w Końskich, w której mieliby wziąć udział przedstawiciele trzech telewizji TVP, TVN i Polsat News.

Nawrocki postawił warunek, by dopuszczone zostały także Telewizja Republika oraz wPolsce24.

Nie wiadomo, czy sztaby obu kandydatów porozumieją się w sprawie tej debaty, która ma zacząć się o godz. 20:00. Wiadomo natomiast, że o 18:50 ma wystartować debata w Telewizji Republika. Obecny ma być Nawrocki i być może niektórzy inni startujący w wyborach.

Część kandydatów skrytykowała fakt, że na debatę współorganizowaną przez TVP zaproszono tylko Trzaskowskiego i Nawrockiego. Podkreślano, że telewizja publiczna ma obowiązek przeprowadzić debatę z udziałem wszystkich kandydatów. W piątek w miarę rozwoju sytuacji kolejni kandydaci deklarowali wolę pojawienia się w Końskich.

Przyjazd do Końskich i zamiar uczestnictwa w debacie zapowiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia, kandydat Trzeciej Drogi. W jego ślady poszła Magdalena Biejat, kandydatka Lewicy.

Inne stanowisko zaprezentował kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, który według większości sondaży pod względem poparcia zajmuje trzecie miejsce spośród kandydatów, za Trzaskowskim i Nawrockim. „Wiele osób namawia mnie, żebym zmienił plany i jechał dziś do Końskich. Nie zrobię tego. Jestem właśnie w Ustrzykach Dolnych, bardzo daleko od Końskich” - napisał w serwisie X.

Według medialnych doniesień, w Końskich chce się pojawić także Marek Jakubiak (Wolni Republikanie). „Jadę!!!!” - zapowiedział po godz. 15:00 Jakubiak. Na miejscu ma być też Krzysztof Stanowski, który informował, że jego kandydatura została zarejestrowana. „Nie ma mojej zgody na to, by publiczna telewizja zakłócała demokratyczne wybory. Żądam dostępu na równi z innymi kandydatami. Końskie, do zobaczenia!” - podał przed godz. 16:00.