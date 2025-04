Obniżka składki zdrowotnej dla przedsiębiorców sprawi, że w budżecie NFZ trzeba zasypać dziurę o wielkości 5 mld zł

W związku z obniżką składki zdrowotnej dla przedsiębiorców do NFZ wpłynie o ok. 5 mld zł mniej. Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział jednak, że budżet NFZ się nie zmniejszy, ponieważ kwota ta trafi do Funduszu z budżetu państwa. Nowa Lewica i Razem zwracają jednak uwagę, że skoro w budżecie są takie pieniądze, to można było je wykorzystać na zwiększenie budżetu NFZ, a nie na zasypanie dziury wywołanej obniżką składki dla przedsiębiorców.