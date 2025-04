– Jestem ministrem zdrowia, odpowiadam za to, że do NFZ będzie wpływało tyle pieniędzy, ile było założone przed obniżeniem składki. To jest zobowiązanie ministra finansów i to jest zobowiązanie premiera – oświadczyła Leszczyna w Sejmie po głosowaniu.

– Jestem w tym rządzie, jestem wiceprzewodniczącą PO i po takim zapewnieniu inne głosowanie byłoby wotum nieufności wobec własnego premiera – dodała minister zdrowia. – A ja nie tylko wierzę, ale wiem, że to ten rząd jest w stanie dokonać zmian systemowych w ochronie zdrowia – i tu będę miała wsparcie i ministra finansów, i premiera – podkreślała. Dodała, że chodzi o zmiany, które „naprawdę skrócą kolejki” i zwiększą dostępność lekarzy i zabiegów.

Obniżka składki zdrowotnej dla przedsiębiorców sprawi, że w budżecie NFZ trzeba zasypać dziurę o wielkości 5 mld zł

W związku z obniżką składki zdrowotnej dla przedsiębiorców do NFZ wpłynie o ok. 5 mld zł mniej. Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział jednak, że budżet NFZ się nie zmniejszy, ponieważ kwota ta trafi do Funduszu z budżetu państwa. Nowa Lewica i Razem zwracają jednak uwagę, że skoro w budżecie są takie pieniądze, to można było je wykorzystać na zwiększenie budżetu NFZ, a nie na zasypanie dziury wywołanej obniżką składki dla przedsiębiorców.