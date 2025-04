Donald Trump: Elon Musk wkrótce odejdzie

W sobotę, 29 marca pod hasłem „Tesla Takedown” przed salonami należącej do Muska Tesli w Stanach Zjednoczonych i w niektórych miastach Europy odbyły się protesty przeciwników Muska w Departamencie Efektywności Rządowej. W ramach tej funkcji uzyskał on dostęp do poufnych danych i zlikwidował całe agencje, realizując politykę cięcia wydatków rządowych i masowych zwolnień pracowników.

Protesty odbyły się m.in. przed salonami Tesli w Nowym Jorku, New Jersey, Illinois, Pensylwanii, Kalifornii, Massachusetts, Connecticut, Maryland, Minnesocie oraz w Teksasie, gdzie mieszka Musk. Demonstranci trzymali transparenty z hasłami: „Trąb, jeśli nienawidzisz Elona” i „Powstrzymaj miliarderską rozrzutność”, skandując: „Elon Musk musi odejść!”.

W poprzednich demonstracjach niektórzy uczestnicy dopuszczali się aktów wandalizmu, podpalając samochody Tesli, co prokurator generalna USA Pam Bondi potępiła jako akt terroryzmu wewnętrznego.

Musk wyraził zdumienie atakami i wezwał wandali, aby „przestali zachowywać się jak psychopaci”.