Co prawda realizacja tych zapowiedzi odbiłaby się też na stanie amerykańskiej gospodarki (wymiana handlowa USA z Chinami opiewała w 2024 r. na ponad 688 mld dol.), ale nieprzewidywalność Białego Domu nie pozwala niczego wykluczać. Z doniesień Bloomberga wynika, że rafinerie w Indiach już zaczynają szukać dostawców ropy na Bliskim Wschodzie.

– To byłby bolesny cios w rosyjską branżę naftową, zwłaszcza gdyby takie sankcje zostały uzgodnione z Europą. Czy samo zaostrzenie sankcji wystarczy, by zmusić Putina do zakończenia wojny? Mam wątpliwości. Oferta Trumpa dla Kremla musi być znacznie szersza. Musiałby się zdecydować na poszerzenie menu dostarczanej Ukrainie broni. Chodzi m.in. o rakiety dalekiego zasięgu. Tylko siłowe kroki mogą zmusić Putina do ustępstw – mówi „Rzeczpospolitej” Mychajło Paszkow, ekspert ds. polityki zagranicznej z kijowskiego Centrum Razumkowa.

Czy sameo zaostrzenie sankcji wystarczy, by zmusić Putina do zakończenia wojny? Mam wątpliwości. Oferta Trumpa dla Kremla musi być znacznie szersza. Musiałby się zdecydować na poszerzenie menu dostarczanej Ukrainie broni. Chodzi m.in. o rakiety dalekiego zasięgu. Tylko siłowe kroki mogą zmusić Putina do ustępstw. Mychajło Paszkow, ekspert kijowskiego Centrum Razumkowa

– Kluczowe pytanie brzmi, czy Trump w ogóle przejdzie od słów do czynów. W przeciwnym wypadku Rosja będzie działała jeszcze bardziej bezpardonowo. Takie straszenie, z którego nic nie wynika, jeszcze bardziej uaktywnia agresora – dodaje.

Władimir Putin nie słyszy Donalda Trumpa. Wojna Rosji z Ukrainą wciąż trwa

– Kontynuujemy nasze kontakty ze stroną amerykańską. Temat jest bardzo trudny. Substancja, którą omawiamy, związana z ukraińskim uregulowaniem, jest bardzo trudna. Wymaga wielu dodatkowych wysiłków – komentował możliwe wprowadzenie amerykańskich ceł na rosyjską ropę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. W Moskwie zachowują się tak, jakby ostrzeżenia Trumpa tam w ogóle nie docierały.