Trump "wkurzony" na Putina. Grozi Rosji cłami na ropę

Putin w piątek zaproponował, by władzę na Ukrainie przejęła wspólnota międzynarodowa, co miałoby umożliwić przeprowadzenie w tym kraju wyborów. Wezwał też do utworzenia rządu przejściowego, który mógłby skutecznie odsunąć Zełenskiego od władzy. Rosja utrzymuje, że Zełenski sprawuje władzę nielegalnie, ponieważ jego kadencja zakończyła się w ubiegłym roku i w takim przypadku władzę do czasu wyborów powinien przejąć przewodniczący Rady Najwyższej.

Tymczasem konstytucja Ukrainy zakazuje organizacji wyborów w czasie obowiązywania stanu wojennego, a taki został wprowadzony krótko po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku. Sondaże także wskazują, że organizacji wyborów w takich warunkach sprzeciwia się większość Ukraińców.

Trump „wkurzony” na Putina

W wywiadzie dla NBC News Trump stwierdził, że był „bardzo zły” i „wkurzony”, gdy Putin podważał legalność władzy Zełenskiego.

- Jeśli Rosja i ja nie będziemy w stanie dojść do porozumienia w sprawie powstrzymania rozlewu krwi na Ukrainie i jeśli uznam, że to wina Rosji — co może nie być prawdą — ale jeśli uznam, że to wina Rosji, nałożę cła wtórne na całą ropę pochodzącą z Rosji — powiedział Trump.