Rosja: Największa mobilizacja żołnierzy od trzech lat. Putin podpisał dekret

Niezależny rosyjski portal Meduza podaje, że zgodnie z podpisanym przez Władimira Putina dekretem – który będzie trwał od 1 kwietnia do 15 lipca – do wojska trafić ma ok. 160 tysięcy poborowych. Jak mówią wprowadzono w zeszłym roku przepisy, do służby wojskowej powoływani będą obywatele w wieku od 18 do 30 lat.

Władimir Putin podpisał dekret. Chodzi o wiosenny pobór do służby wojskowej

Jak zauważa portal Meduza, jest to największa wiosenna mobilizacja żołnierzy w Rosji od trzech lat, a więc od początku rosyjskiej pełnowymiarowej agresji na Ukrainę.

W 2022 roku do rosyjskiej armii – wiosną – trafiło 134,5 tys. osób. Rok później wcielono 147 tys. poborowych, zaś w 2024 roku – 150 tys. W tym roku liczba zmobilizowanych ma wynieść 160 tysięcy.

Rosyjski portal zaznacza, że wzrost liczby poborowych związany jest z dekretami Władimira Putina dotyczącymi stopniowego zwiększaniu liczebności rosyjskiej armii.