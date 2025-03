Informacje przekazane przez prezydenta Litwy potwierdziło też dowództwo wojsk USA na Europę i Afrykę. „W tym niewyobrażalnym czasie łączymy się w żalu z rodzinami i bliskimi tych niezwykłych żołnierzy. Poszukiwania nie zakończą się, dopóki wszyscy nie wrócą do domu. Słowa nie są w stanie wyrazić naszej wdzięczności dla tych, którzy wciąż pracują przez całą dobę podczas tych szeroko zakrojonych działań poszukiwawczych” — stwierdził w komunikacie prasowym gen. Christopher Norrie, dowódca 3. Dywizją Piechoty, w której służyli zmarli żołnierze.

Litwa: Z bagien wydobyto pojazd żołnierzy USA

Amerykańscy wojskowi, którzy zaginęli na Litwie, stanowili załogę wozu zabezpieczenia technicznego M88 Hercules, który także zaginął. Wszczęto akcję poszukiwawczo-ratowniczą, do której zaangażowano litewskich i zagranicznych żołnierzy, a także siły i środki Sił Powietrznych Litwy i litewskiej Państwowej Straży Granicznej.

Jak informował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, w związku ze sprawą na Litwę wysłano grupę 50 polskich żołnierzy z ciężkim sprzętem. Na miejsce udali się saperzy, nurkowie, drużyna rozpoznania inżynieryjnego i ewakuacji oraz zabezpieczenie techniczne. „W skład zgrupowania wchodzą żołnierze 16. Pułku Saperów z Orzysza i innych jednostek 16. Dywizji Zmechanizowanej” - zaznaczył w mediach społecznościowych szef MON.

Wcześniej ustalono, że pojazd amerykańskich żołnierzy zatonął na bagnach. W niedzielę nurkom udało się podczepić do M88 stalową linę holowniczą. „To duży krok naprzód w akcji poszukiwawczo-ratowniczej” - zaznaczał dowódca litewskiego wojska gen. Raimundas Vaikšnoras. Dodał jednak, że jedna lina to za mało. Zaczepienie pierwszej liny zajęło nurkom ok. pięciu godzin pracy w ciemności. Oszacowano, że pojazd amerykańskich żołnierzy znajdował się pod powierzchnią ok. czterech metrów wody i ok. dwumetrową warstwą mułu.