Europejska prawica mile widziana w Jerozolimie

„Motywacją skrajnie prawicowych polityków do przyjazdu na tę konferencję nie jest miłość do Izraela ani pragnienie ochrony Żydów, ale głównie chęć uzyskania stempla koszerności ze strony państwa żydowskiego” – napisał w „Jerusalem Post” prezes Europejskiego Kongresu Żydów, Ariel Muzicant. Jego zdaniem konferencja stanowi poważny problem dla społeczności żydowskich w Europie. Jej gospodarzami są premier Izraela Beniamin Netanjahu oraz minister ds. diaspory Amichai Szikli.

Ten ostatni, członek partii premiera Netanjahu Likudu, jest znanym prawicowym politykiem i zdeklarowanym przeciwnikiem porozumienia z Hamasem. Nie kryje, że postrzega skrajnie prawicowe ugrupowania w Europie jako sprzymierzeńców w walce z muzułmańskim fundamentalizmem i antysemityzmem, ale też z lewicowymi ugrupowaniami broniącymi podstawowych praw ludności palestyńskiej. Jego zdaniem z tych właśnie środowisk wywodzi się krytyka państwa żydowskiego za działania armii w Gazie, która nie jest niczym innym jak współczesnym antysemityzmem. Jego istotą ma być atak na prawo Izraela do prowadzenia wojny w obronie własnej. – Jest to nowe oblicze prastarych oszczerstw pod adresem Żydów o krwawych mordach – oświadczył Szikli na spotkaniu z gronem uczestników konferencji.

Na świecie rośnie niechęć do Izraela i sympatia dla Palestyńczyków

– Warto przypomnieć, że krytyka Izraela na świecie nie dotyczy prawa do obrony przed Hamasem czy innymi organizacjami terrorystycznymi, lecz głównie nadwymiarowych działań izraelskiej armii w Gazie. Zdumiewające, że rząd nie słucha izraelskiej diaspory i kierując się jedynie względami politycznymi, zapomina, że wielu zaproszonych gości miało związki z organizacjami antysemickimi czy faszystowskimi – mówi „Rzeczpospolitej” Avi Scharf z krytycznego wobec rządu Netanjahu dziennika „Haarec”. Nie dostrzega on krytyki samego istnienia państwa żydowskiego, lecz jedynie działań rządu i samego premiera prowadzących do znacznego spadku sympatii wobec Izraela na świecie.

W samych Stanach Zjednoczonych – kraju tradycyjnie sprzyjającemu Izraelowi – poparcie dla państwa żydowskiego osiągnęło właśnie najniższy poziom od 25 lat. Zdaniem Gallupa obecnie 46 proc. Amerykanów wspiera Izrael, o 5 pkt. mniej niż przed rokiem. Równocześnie poparcie dla Palestyńczyków wzrosło o 6 pkt, do 33 proc. Podobnie jest w Europie.