Europa na odsiecz Ukrainie. Ze strachu przed paktem Trump–Putin

Dla premiera Keira Starmera stało się jasne, że z Trumpem nie da się utrzymać uprzywilejowanej współpracy, w szczególności w kwestiach bezpieczeństwa. I to mimo iż – jak zapowiada Macron – „wszystkie działania podejmowane w Paryżu są przejrzyste i zdam z nich relacje prezydentowi Trumpowi”. W niedawnym wywiadzie z propagandzistą Tuckerem Carlsonem wysłannik Trumpa do Ukrainy Steve Witkoff uznał misję pokojową szykowaną przez Starmera i Macrona za „pozowanie”. Nienawiść do Europy obecnej administracji USA wyszła też na jaw w trakcie przypadkowo podsłuchanej rozmowy na kanale Signal w tym tygodniu.

Spełnienie rosyjskich warunków zawieszenia broni na Morzu Czarnym nie jest możliwe bez zgody Europejczyków

W środę w Paryżu zjawił się Wołodymyr Zełenski, aby razem z Emmanuelem Macronem przygotować czwartkowy szczyt. To sygnał, że i w Kijowie widzi się w inicjatywie Europejczyków potencjalne zabezpieczenia na wypadek całkowitego przyjęcia przez Trumpa rosyjskiej narracji.

Bo też nad Sekwaną panuje daleko idący sceptycyzm co do amerykańskiej ofensywy dyplomatycznej, w tym porozumienia o zawieszeniu broni na Morzu Czarnym. – Warunki wprowadzenia w życie i kontroli przestrzegania tej umowy pozostają do ustalenia. To musi być tylko pierwszy etap całościowego zawieszenia broni, które będzie prowadziło do stabilnego i trwałego pokoju, który zabezpieczy suwerenność Ukrainy i jej bezpieczeństwo – mówią „Rzeczpospolitej” francuskie źródła dyplomatyczne, sięgając do bardzo podobnych słów jak te użyte przez Tuska.

Logika Kremla jest inna: nie bezwarunkowe zawieszenie broni na Morzu Czarnym, ale takie, na które Moskwa przystanie po zniesieniu sankcji na eksport żywności i nawozów chemicznych oraz przywróceniu dostępu do systemu Swift dla rosyjskiego banku obsługującego takie transakcje.

System ten, którego centrala znajduje się w Belgii, nie może jednak zostać uruchomiony bez zgody Europejczyków. Źródła w Pałacu Elizejskim podkreślają także, że nie może być mowy o zniesieniu sankcji na eksport rosyjskiej żywności i nawozów, bo takowe nigdy nie zostały wprowadzone. – Wiemy z doświadczenia, do jakich oszustw i manipulacji uciekała się Rosja w trakcie negocjacji nad porozumieniami w Mińsku w 2014 i 2015 roku. Nie pozwolimy, aby to się powtórzyło – dodają wskazane źródła.