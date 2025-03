Szejna piastuje tę funkcję w randze sekretarza stanu. Bierze udział w posiedzeniach Stałego Komitetu Rady Ministrów. Reprezentuje ministra spraw zagranicznych w pracach Zespołu ds. Programowania Prac Rządu, Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji oraz w relacjach z organizacjami przedsiębiorców. Koordynuje problematykę afrykańską i bliskowschodnią.

„Postępowanie sprawdzające, które przeprowadzają wobec wiceministra Andrzeja Szejny odpowiednie służby, jest w toku” – przyznaje MSZ w odpowiedzi dla „Rzeczpospolitej”. Dodaje również, że „Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie weryfikować, czy deklaracje wiceministra dotyczące walki z nałogiem są prawdziwe”. To oznacza, że dopiero teraz służby będą badać, kiedy polityk odbył terapię odwykową i z jakim skutkiem. Wygląda więc na to, że zapewnienia ministra o weryfikacji terapii nie są prawdziwe.

Wiceminister ma jednak dostęp do dokumentów ściśle tajnych. Skąd? Czasowy dostęp został mu wydany przez ministra Radosława Sikorskiego. „Do czasu zakończenia postępowania wiceminister Szejna posiada zgodę wydaną przez Ministra Spraw Zagranicznych (na podstawie art. 34 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych) na dostęp do informacji niejawnych o klauzuli »ściśle tajne«. Minister Radosław Sikorski nie ma zastrzeżeń dotyczących dotychczasowej współpracy z wiceministrem Szejną, ale jeśli się pojawią, podejmie stosowne kroki” – odpowiada nam MSZ. To częsta, a nawet nadużywana praktyka przez polityków. Postępowanie ABW trwa bowiem wiele miesięcy, a bywa, że i lata.

Poseł dostęp do klauzuli „tajne” ma z mocy prawa. Osoba z kłopotami może być szantażowana

Szejna jest posłem i z mocy mandatu posiada dostęp do materiałów o klauzuli „tajne”. Jednak dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne" i niejawnych informacji międzynarodowych (NATO, UE, ESA) wymaga przeprowadzenia wobec takich osób poszerzonego postępowania sprawdzającego, mającego na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy (art. 34 ust. 12 zd. 1).

Minister Andrzej Szejna musiał złożyć wniosek o taki certyfikat i ujawnić wszystkie informacje ze swojego życia – także chorobę alkoholową i sytuacje, które się z tym wiążą. Celem postępowania sprawdzającego jest „uniemożliwienie uzyskania dostępu do chronionych informacji przez podmioty, które mogłyby je wykorzystać w sposób zagrażający niepodległości, nienaruszalności terytorium, obronności oraz bezpieczeństwu państwa”. Co to oznacza? – Osoba, która ma „coś za uszami”, wstydliwą tajemnicę, jak chociażby stosowanie używek, romans, musi wpisać takie informacje we wniosku. Jest to przesłanka, na podstawie której szef ABW może odmówić dostępu, ale bada się całokształt przypadku. Osoba taka może być bowiem szantażowana przez obce służby, grupy przestępcze, a piastując wysokie stanowisko w państwie, ma dostęp do wielu interesujących informacji – wyjaśnia „Rzeczpospolitej” wysoko postawiony funkcjonariusz ABW.