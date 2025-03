USA chcą negocjować z Iranem ws. programu nuklearnego. „Alternatywa nie jest zbyt dobra”

Jak powiedział Steve Witkoff, administracja prezydenta USA Donalda Trumpa chce sprawdzić, czy możliwe jest porozumienie z Iranem drogą dyplomatyczną. - Jeśli nie, to alternatywa nie jest zbyt dobra - stwierdził wysłannik do spraw Bliskiego Wschodu w wywiadzie dla Fox News. - Nie musimy rozwiązywać wszystkiego militarnie - zaznaczał.

Reklama

USA będą negocjować z Iranem ws. programu nuklearnego?

W rozmowie z CBS głos w tej sprawie zajął też Mike Waltz, doradca Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego. Jak zaznaczył, Iran musi „całkowicie zrezygnować” z chęci posiadania broni jądrowej „w sposób widoczny dla całego świata”.

Czytaj więcej Polityka Czego chce prezydent USA? Zniszczyć Iran czy uczynić go znowu wielkim? Prezydent USA wydaje niespójne komunikaty w sprawie Iranu. W tle ma być lęk przed irańskim zamachem. Irańskie źródła mówią „Rzeczpospolitej”, że oferta współpracy to diabelski plan napisany Trumpowi przez Netanjahu.

Do sprawy odniósł się też minister spraw zagranicznych Iranu, Abbas Aragczi. Choć poinformował, jego kraj „nie sprzeciwia się” rozmowom z USA, to zasugerował, że negocjacje mogą odbyć się dopiero, gdy Stany Zjednoczone zmienią swoje podejście do Iranu.

Irański program nuklearny. Co z porozumieniem z 2015 roku?

Iran zawarł w 2015 roku ze Stanami Zjednoczonymi, Rosją, Chinami, Wielką Brytanią, Francją oraz Niemcami porozumienie i zgodził się ograniczyć swój program nuklearny w zamian za zniesienie międzynarodowych sankcji. W 2018 roku Donald Trump wycofał się jednak z tej umowy. Od tego czasu Iran przestrzegał porozumienia jeszcze przez rok, później zaczął stopniowo wycofywać się z zapisanych w nim zobowiązań.