Badanie ARC Rynek i Opinia dla „Rzeczpospolitej” najlepiej pokazuje, że czas nie jest sprzymierzeńcem Karola Nawrockiego, kandydata na prezydenta popieranego przez PiS. Pomysł był prosty: Nawrocki miał być drugim Andrzejem Dudą – kimś, kto mimo początkowo niewielkiej rozpoznawalności rozpędzi się w kampanii i ostatecznie szturmem zdobędzie Pałac Prezydencki.

Karol Nawrocki przegrywa z Rafałem Trzaskowskim na wszystkich polach

Czy ma na to szanse? W tej chwili w kolejnych sondażach Karol Nawrocki toczy coraz bardziej zażartą walkę ze Sławomirem Mentzenem o wejście do drugiej tury wyborów. Coś więc musiało pójść nie do końca zgodnie z planem.

Niska rozpoznawalność prowadzi do niskich notowań na tle głównego konkurenta, czyli Rafała Trzaskowskiego. W pogłębionym badaniu opinii wyborców Nawrocki nie wygrywa ze swoim rywalem z KO w żadnej z kategorii. Mimo że obydwaj mają tytuł doktora, to za wykształconego Nawrockiego uznaje tylko 42 proc. badanych, podczas gdy Trzaskowskiego – 63 proc.

Wybory prezydenckie 2025: Trudno się dziwić wyborcom, że nie zdołali jeszcze poznać Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki przez 37 proc. ankietowanych jest wskazywany jako patriota. Z kolei 26 proc. uznaje go za uczciwego. W spersonalizowanym wyścigu, jakim są wybory prezydenckie, tak niskie wyniki muszą budzić niepokój w jego sztabie, który – z różnych przyczyn, w tym finansowych – wciąż musi się skupiać na tak podstawowej pracy, jak budowanie jego rozpoznawalności. Na tym etapie kampanii dziesięć lat temu Andrzej Duda był na zdecydowanie lepszej pozycji.