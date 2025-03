Karol Nawrocki: Sondaże żyją swoim życiem, zostanę prezydentem Polski

Nawrocki przekonywał też, że „nie ma żadnych obaw o to, że dostanie się do II tury i pokona Rafała Trzaskowskiego”. Na uwagę dziennikarza, że sondaże wskazują korzystny dla Mentzena trend i rosnące poparcie kandydata Konfederacji, przy stagnacji poparcia dla Nawrockiego, kandydat popierany przez PiS odparł, że on i pytający dziennikarz „żyją w nieco innych rzeczywistościach”. - Najlepszym sondażem jest to, że wczoraj złożyłem 1,3 mln podpisów - dodał.



Najlepszym sondażem jest to, że wczoraj złożyłem 1,3 mln podpisów Karol Nawrocki, prezes IPN, kandydat na prezydenta

- Te sondaże, które pokazują, że Karol Nawrocki będzie w II turze, są dominujące. Tu nie ma żadnej trwogi o to, jak to się skończy. Ja zamierzam te wybory wygrać - mówił też Nawrocki.



- W kwietniu 2015 r. Bronisław Komorowski wygrywał w sondażach z Andrzejem Dudą 46 do 38. Sondaże żyją swoim życiem, a kampania wyborcza idzie do przodu, zostanę prezydentem Polski – podsumował.