– Przerwanie ognia na froncie raczej nie nastąpi od razu po tym, jak prezydenci odłożą słuchawki telefonów (…). Jest cały szereg bardzo poważnych przeszkód. Najważniejsze z nich na dzisiaj to ogłoszone plany Kijowa i Europejczyków wysłania sił pokojowych do Ukrainy zaraz po ogłoszeniu zawieszenia broni. Moskwa kategorycznie się na to nie zgadza, ale są wątpliwości, czy ten problem może być rozwiązany tylko pomiędzy Waszyngtonem i Moskwą. Europa nie jest do nich dołączona i nie ma żadnych oznak, że zostanie – przestrzega moskiewski publicysta Gieorgij Bowt.

Inni Rosjanie wskazują na pozycję samego Kijowa, który równie kategorycznie odrzuca zmniejszenie swojej armii oraz rezygnację ze wstąpienia do NATO. Niezależni eksperci wojskowi zwracają uwagę, że ewentualne odcięcie wojskowej pomocy ukraińskiej może stracić swą wagę jako sposób zmuszania Ukrainy do ustępstw. Kijów walczył bez niej całą wiosnę 2022 roku, a potem od grudnia 2023 do lutego 2024 była ona blokowana przez republikanów w amerykańskim Kongresie. Armia przystosowała się do jej braku, co nie znaczy, że nie odczuje go boleśnie.

Według ukraińskich analityków „armia pogodziła się już z zamrożeniem obecnej linii frontu”. Ale też wskazują, że znajdzie się ona w niewygodnej pozycji – na drodze do strategicznie ważnych rejonów kraju (jak Dnipro czy Zaporoże) nie będzie żadnych naturalnych przeszkód mogących utrudnić marsz Rosjan.

– Ukraina nie interesuje Trumpa w roli instrumentu stałego nacisku na Rosję i powstrzymywania „ruskiej ekspansji” (czyli procesu odbudowy Wielkiej Rosji) – podsumował politykę amerykańskiego prezydenta wobec Kremla jeden z moskiewskich publicystów.